Drei für Steina Am Sonntag wählt die Schwedenstein-Gemeinde einen neuen Bürgermeister. Die SZ stellt die Pläne, Ansichten und Wünsche der drei Kandidaten vor.

Sie kandidieren in Steina bei der Bürgermeisterwahl: Stiewen Fischer (Einzelkandidat), Planungsingenieur Achim Garten (Einzelkandidat) und Projektmanager Sandro Bürger (v.l.). © René Plaul

Zuerst wollte gar kein Kandidat für das Ehrenamt aus der Deckung kommen. Jetzt haben gleich drei Kandidaten den Handschuh in den Ring geworfen und bewerben sich um den Posten des Steinaer Bürgermeisters. Es sind der Schwedensteinwirt Stiewen Fischer (Einzelkandidat), Planungsingenieur Achim Garten (Einzelkandidat) und Projektmanager Sandro Bürger (CDU). Am 25. September stehen sie zur Wahl. Das Amt ist vakant, weil sich Vorgänger Lutz Hönicke aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Zu tun gibt es viel in der Gemeinde. Die Finanzen sind in den Griff zu bekommen. Der Umbau der Kita und der Straßenbau sind Themen. Die Jugend braucht einen Anlaufpunkt. Und dann geht es auch um die Zukunft von Steina als eigenständige Gemeinde – wie stehen die drei Kandidaten dazu? Die SZ stellt die Pläne vor. (szo)

Die Pläne und Wünsche der drei Kandidaten zurück 1 von 5 weiter Warum haben Sie sich letztendlich entschlossen, für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Steina zu kandidieren? Stiewen Fischer: Als gebürtiger Steinaer liegt mir das Wohl der Gemeinde am Herzen. Ich bin seit einem Dreivierteljahr Gemeinderat. Mir wurde schnell klar, dass man als Gemeinderat nur bedingt auf Entscheidungen Einfluss hat – mir ist das entschieden zu wenig. Es nervt, wenn man nur stückweise Auskunft zu bestimmten Fragen bekommt oder gar nicht. Achim Garten: Seit über zwei Wahlperioden engagiere ich mich im Rat für die Belange des Ortes, vorwiegend im Bereich Bau, Sport und Vereinsleben. Aus Gesprächen mit Einwohnern ist bei mir die Entscheidung gereift, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Sehr viele haben mich direkt angesprochen, befürworten und begrüßen die Kandidatur. Meine Familie steht hinter mir. Sandro Bürger: Seit vier Monaten bin ich agierender Bürgermeister. In der Zeit wurde viel vorangetrieben. Es gab eine Fülle von Aufgaben, unter anderem der ungeklärte Zustand unserer eigenen Wasserversorgung, wo wir nun eine Zwischenlösung bis Mitte 2017 gefunden haben. Da möchte ich dranbleiben, damit es zum Wohle der eigenständigen Gemeinde Steina weitergeht. Die Gemeinde Steina hat einen riesigen Berg von Arbeit vor sich, die finanzielle Lage ist aber eher bescheiden. Welche Chancen sehen Sie in den kommenden Jahren? Stiewen Fischer: Die Finanzen sind ein Problem, wir sind aber auf einen guten Weg, den Haushalt in den Griff zu bekommen. Hier ist auch die Stadt Pulsnitz gefordert. Es kann nicht sein, dass z.B. die Abrechnung Trinkwasser noch nicht vorliegt. Wir sind nicht das 5. Rad am Wagen, sondern eine Verwaltungsgemeinschaft! Dadurch haben wir in den letzten Jahren viel Geld verloren. Unser Trinkwasser wird über die OEWA mit einem Notversorgervertrag geleitet, dieser geht bis Juli 2017. Wir brauchen jetzt eine Lösung, wie wir das Trinkwasser danach selbst verwalten! Achim Garten: Die Gemeinde befindet sich geraume Zeit in der Konsolidierung, ist jedoch auf einem guten Weg, die Probleme zu meistern. Auch wenn manche Entscheidung des Rates zu kurzsichtig erscheint – der uns auferlegte Sparkurs führt zum Ziel. Danach sind sicher wieder Pläne umsetzbar. Die in der Vergangenheit gemachten Fehler bei der gemeindeeigenen Trinkwasserversorgung müssen zügig aufgearbeitet werden. Die uns genommene selbstständige Verwaltung der Anlage steht jedoch auf einer durchaus gesunden Basis. Sandro Bürger: Projekt der kleinen Schritte: Zu allererst gibt es den Zauberbegriff der Haushaltskonsolidierung. Es wird keine große Wunschliste geben können. In der Prognose steht, dass wir bis 2018 den Haushalt ausgleichen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir bis dahin überhaupt nichts tun können! Es steht eine kleine Modernisierung der Kindertagesstätte an, damit jedes Steinaer Kind einen Betreuungsplatz bekommt. Genauso muss es mit dem Bau der Elstraer Straße weitergehen. Prognosen sind das eine, Realitäten allerdings das andere. Die Selbstständigkeit Steinas dürfte ganz oben auf der Liste stehen? Stiewen Fischer: Kurz und bündig: Ja – etwas anderes steht eigentlich überhaupt nicht zur Debatte, so denke ich jedenfalls! Achim Garten: Bis 2025 haben wir Zeit, uns auf die auferlegte Eingemeindung vorzubereiten. Wie diese auch aussehen möge – Steina soll Steina bleiben! Ein kleiner, aber mit Aufmerksamkeit zu betrachtender Ort, der nicht zu allem Ja sagen wird. Sandro Bürger: Es gibt keinen Grund, die Eigenständigkeit aufzugeben. Derzeit kein Gesetz, das uns zwingen kann. In der Vergangenheit gab es Probleme bei der Unterstützung durch Pulsnitz. Hier muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe her! Sie gehen sicherlich auch mit frischen Ideen in die Kommunalpolitik. Welche Brennpunkte sehen Sie aktuell in und für die Gemeinde Steina? Stiewen Fischer: Ohne einen ausgeglichenen Haushalt geht gar nichts. Der Umbau der Kita muss aber zügig vorangehen, außerdem die Straßenbeleuchtung saniert werden, um Energiekosten zu sparen. Dringender Sanierungsbedarf besteht auch bei Gemeindestraßen. Und wichtig: Von den Vereinen organisierte und zur Tradition gewordene Veranstaltungen sollen erhalten werden. Das sind aus meiner Sicht wichtige Punkte, wo man versuchen muss, Fördermittel zu bekommen. Achim Garten: Große Projekte sind aufgrund der finanziellen Lage fast Illusionen, Wahlversprechen nutzen niemandem. Dennoch: Schwerpunkte sind eine optimale Lösung für die Trinkwasserversorgung, der Umbau der Kita für eine fachgerechte Unterbringung, der Straßenbau Elstraer- Pulsnitzer Straße sowie eine Verbesserung des Straßennetzes und dessen nächtliche Ausleuchtung. Außerdem die Gestaltung des Vergissmeinnicht-Platzes zur Begegnungsstätte. Sandro Bürger: Wir brauchen einen Pokéstop für junge und jung geblieben Bürger. Es gibt bisher keinen Anlaufpunkt für die Jugend. Die Idee ist nicht neu, aber man muss sich kümmern. Derzeit erfolgen viele Zuzüge. Es wird gebaut. Steina ist also attraktiv. Dies muss mehr nach außen wirken. Und bei der Entwicklung muss darauf geachtet werden, dass nicht nur die grüne Wiese bebaut wird, sondern auch verfallende Häuser wieder interessant für Bauwillige sind. Es handelt sich beim Bürgermeisterposten um ein Ehrenamt. Wie wollen Sie die Zeit dafür aufbringen? Stiewen Fischer: Durch meine Selbstständigkeit ist es möglich, den Tag frei einzuteilen. Unser neues Hotel auf dem Schwedenstein ist fertig und somit habe ich Zeit für neue Herausforderungen. Unser Sohn hat die Meisterausbildung beendet, man muss Aufgaben an die Jugend abgeben. Ich bin als Vertreter der Wirtschaft Mitglied im Koordinierungskreis der Leader-Region für Fördermittel. Da kann ich die Gemeinde mitvertreten. Achim Garten: Ich werde meine Arbeit als selbstständiger Planungsingenieur stark einschränken. Mit einem abgestimmten Zeitplan der Mitarbeiter in der Gemeinde und einer optimierten, vielleicht geänderten Bürgersprechzeit, denke ich dies gut organisieren zu können. Ich kenne alle Mitarbeiter und Angestellten in der Gemeinde, schätze ihre Tätigkeit, ihren täglichen Einsatz und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit! Sandro Bürger: Auf Zeit kommt es nicht an – auf Engagement! Als Verkehrsberater weiß ich, dass Einsatz zählt und was am Ende umgesetzt wird. Derzeit begleite ich das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters und bin donnerstags für die Einwohner da, um zuzuhören, wo Probleme liegen. Ein offenes Ohr ist wichtig. Wenn ich gewählt werde, würde ich bei meiner Firma kürzer treten. Und meine Frau unterstützt mich.

