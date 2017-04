Drei fünfte Klassen wahrscheinlich Die Mitglieder des Schulvereins haben gefeiert. Nach Jahren des Zitterns wird an der Oberschule der nächste Jahrgang allem Anschein nach dreizügig sein.

Beim Tag der offenen Tür in der Oberschule Leisnig. © Jörg Schreiber

Die Freude über 62 angemeldete Fünftklässler ist Ulrike Hünerfauth anzusehen. Die Meinitzerin ist alte und neue Vorsitzende des Schulvereins „Peter Apian“. Am Mittwoch informierte sie die Mitglieder darüber, dass in Leisnig alles für die Aufnahme von drei fünften Klassen vorbereitet wird. „Das ist eine tolle Nachricht“, so die Vereinschefin. Dabei schaute sie nahezu jeden in der Runde an: die ehemalige Schulleiterin Sigga Dobosch und deren Stellvertreterin Petra Jäger, Doboschs Nachfolger Peter Haberkorn, Altbürgermeister Heiner Stephan und die Eltern. Sie alle hätten mitgekämpft, um Schüler für den Erhalt der Zweizügigkeit geworben, als nicht einmal 40 Anmeldungen sicher waren. „Das Ergebnis zeigt mir, was zu schaffen ist, wenn alle an einem Strang ziehen und durchhalten“, so Hünerfauth. Mit seiner Begeisterung hielt auch Peter Haberkorn nicht hinterm Berg: „Ich freue mich wahnsinnig, dass die Zahlen so in die Höhe gegangen sind.“

Für die dritte fünfte Klasse, die Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas bei der Bildungsagentur aufgrund der Anmeldezahlen beantragt hat, wird jetzt schon alles vorbereitet. Unter anderem geht es darum, ein zusätzliches Klassenzimmer einzurichten. Der Raum an sich steht zur Verfügung.

Lutz Steinert von der Bildungsagentur in Chemnitz kann den Fakt, dass eine dritte fünfte Klasse in Leisnig eingerichtet wird, nicht bestätigen. „Das Prozedere zur Klassenbildung sieht verschiedene Abstimmungsrunden vor, die so noch nicht alle stattgefunden haben“, erklärt er.

Sicher wissen es Lehrer, Eltern und Schüler am 16. Mai. An diesem Tag erhalten die Familien Bescheid über die Aufnahme an einer weiterführenden Schule, kündigt der Sprecher der Bildungsagentur an. Und auch die Schulen werden an diesem Tag darüber informiert, wie es weitergeht.

Für den Schulverein geht es ohne Sigga Dobosch im Vorstand und ohne Pia Dietzsch als Kassenprüferin weiter. Beide Frauen verabschiedeten sich nach vielen Jahren aus der Leitung, wollen sich aber weiter engagieren. Neu in den Vorstand gewählt wurde Rosemarie Grafe. Die Mitglieder schenkten Uwe Rudolph, Bianca Freyer und Anke Richter erneut ihr Vertrauen. Das triff ebenso auf Manuela Konzok und Manuela Stamler als Beisitzer zu. Als Kassenprüfer fungieren Silke Grune und Gunnar Jäger. (DA/sig)

