Drei Füchse-Partner sponsern weiter SZM ist auf der Hose zu sehen, KSC auf dem Trikot und Börner Transport in der Arena in Weißwasser.

Zwei der Sponsoren sind weiter auf Trikot und Hose zu sehen. © Robert Michael

Die Lausitzer Füchse haben die Sponsorenverträge mit drei wichtigen Partnern aus der Region verlängert. Dazu gehören die Schaltanlagen Zubehör Bad Muskau GmbH (SZM), die KSC Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau GmbH und die Börner Transport und Handels GmbH.

Die Schaltanlagen Zubehör Bad Muskau GmbH ist mit ihren über 70 Mitarbeitern an den Standorten Bad Muskau, Berlin und Schwarzenbek bei Hamburg ein zuverlässiger Hersteller von Schaltanlagen und Schaltgeräten. SZM wird, wie in der letzten Saison, auf der Spielerhose der Lausitzer Füchse werben. Außerdem wird das Unternehmen auch auf den neuen LED-Wänden in der Eisarena zu sehen sein.

Die Kraftwerks-Service Cottbus Anlagenbau (KSC) GmbH aus Peitz ist seit über 20 Jahren am Markt und hat sich in dieser Zeit als zuverlässiger Partner unter anderem in den Bereichen Rohrleitungsbau, Stahl- und Anlagenbau, Kondensatoren- und Behälterbau, sowie dem Elektroanlagenservice entwickelt. Derzeit hat KSC Stützpunkte in den Kraftwerken Jänschwalde, Hagenwerder, Lippendorf und Lünen, sowie Betriebsstätten im Kraftwerk Schwarze Pumpe und im Kraftwerk Boxberg. Seit inzwischen zwölf Jahren unterstützt KSC das Eishockey in Weißwasser. Das markante Logo wird in der neuen Saison wieder auf dem Füchse-Trikot und einer Bande zu sehen sein.

Seit 25 Jahren steht die Börner Transport und Handels GmbH aus Spremberg für umfassenden Service rund um die Themen Transport, Logistik und Entsorgung. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren bei den Füchsen engagiert und wird in der kommenden Spielzeit wieder in der Eisarena werben. (SZ)

