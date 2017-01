Drei Frauen – ein Team Elke Förster, Renate Tautermann und Christina Kokel richten die Schulanfängermesse aus. Sonnabend in Bischofswerda.

Elke Förster, Renate Tautermann und Christina Kokel am Donnerstagnachmittag in Christina Kokels Geschäft Lederwaren Renger. Sie treffen sich des Öftern, um gemeinsame Aktionen vorzubereiten. Diesmal kamen sie extra fürs Foto so zusammen. © Steffen Unger

Bis zur Einschulung im Sommer ist es noch lange hin. Aber die richtigen Schulsachen wollen viele Familien jetzt schon kaufen. Das wissen die Geschäftsfrauen Elke Förster, Renate Tautermann und Christina Kokel aus Erfahrung. Deswegen findet die von ihnen und ihren Mitarbeitern in den Bischofswerdaer Geschäften Schreibwaren Förster, Foto Skalla und Lederwaren Renger organisierte Schulanfänger-Messe auch so zeitig statt: an diesem Sonnabend von 10 bis 16 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr am Goldbacher Weg.

Zum elften Mal in Folge präsentiert der Bischofswerdaer Fachhandel auf der Abc-Schützen-Party die Trends bei Schreibgeräten, Ranzen und Zuckertüten. Gezeigt werden zudem Fotoideen zum Schulanfang. Eltern können mit ihren Kindern das Schreiben mit verschiedenen Füllern probieren oder Ranzen testen, um den richtigen zu finden. Wer gleich kauft, bekommt auf die meisten Modelle einen Messerabatt. Allerdings ist nur Barzahlung möglich.

Die Messe ist ein kleines Familienfest. Unterstützt wird es von der Volkssolidarität. Sie stellt eine Hüpfburg bereit und hilft Kindern beim Basteln. Die Feuerwehrleute liefern Leckeres vom Grill.

