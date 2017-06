Drei Frauen bei Unfall verletzt Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Dobra wurden am Sonntagvormittag drei Frauen verletzt.

© Marko Förster

Am Sonntagvormittag kam es in Dobra an der Kreuzung Pirnaer Straße und Dürrröhrsdorfer Straße zu einem Unfall. Ein VW Golf, mit zwei Frauen besetzt, wollte von der Dürrröhrsdorfer Straße kommend nach links Richtung Stolpen. Dabei stieß der VW mit einem vorfahrtsberechtigten Audi, der von Stolpen in Richtung Pirna wollte, zusammen. Die Fahrerin des Audi und die beiden Frauen im Golf wurden verletzt, kamen in Krankenhäuser. Die Kreuzung war bis 12.35 Uhr voll gesperrt. (mf)

