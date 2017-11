Fechten Drei Finalteilnahmen für Radebeuls Fechter Beim 2. Elblandcup erweisen sie sich als gute Gastgeber. Sportlich reifen jedoch nicht alle Träume.

Anthony Hanawa vom Fechtclub Radebeul schaffte es bis ins Viertelfinale im Herrenflorett der B-Jugend. © privat

Der 2. Elblandcup der Fechter in Meißen war ein Erfolg. Am Ende kamen über 130 Aktive aus Deutschland, Polen und Tschechien an die Elbe, um wichtige Punkte für die Youngstercupwertung und Ranglisten zu erbeuten. Die Veranstalter vom Fechtclub Radebeul und das Youngstercupteam sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Turniers. Die vielen freiwilligen Helfer aus dem Verein sorgten im Hintergrund für alle wichtigen Abläufe. Organisator und Trainer Robert Peche: „Ich dachte nicht, dass dann doch so viele mit anpacken. Aber besonders beim Auf-und Abbau haben sich die Eltern der Fechter voll mit reingehangen. Der Imbiss war gut organisiert und versorgte alle Teilnehmer vorbildlich. Das Engagement unserer Kampfrichter war ebenfalls richtig gut. Nur gemeinsam als Verein, bekommst du so ein Turnier gestemmt. Dafür allen vielen Dank.“

Sportlich gab es Licht und Schatten, denn eine Medaille für das Heimteam aus Radebeul blieb aus. Ganz nah dran war Lina Wemme im Damenflorett der B-Jugend. Im Viertelfinale führte die junge Sportschülerin bereits mit 9:4, konnte den Vorsprung aber dann nicht nach Hause bringen und verlor 9:10 gegen die Polin Winiecka aus Stettin. „Dies war schon hart, aber sowas passiert den besten der Welt auch schon mal. Du bist fast im Ziel, lässt kurz locker und die Gegnerin nutzt es aus, bekommt Auftrieb und biegt das Gefecht um. Schade, aber so ist das Fechten.“ beschreibt Trainer Robert Peche die Situation. Am Ende belegt Lina Wemme als beste Deutsche den 6. Platz. Den Sieg machen die Fechter aus Polen und der Tschechischen Republik unter sich aus. Siegerin wird Amelia Olszewska aus Gdansk, vor der Tschechin Michala Illekova.

Eben jene tschechische Fechterin war es, die Isabell Thierbach im Viertelfinale aus dem Rennen warf und auf den 7. Platz verwies. Amelie Läuter und Josefine Schlautmann zahlten noch viel Lehrgeld und belegten die Plätze 18 und 19.

Im Herrenflorett der B-Jugend schaffte es nur Anthony Hanawa ins Viertelfinale. Dort unterlag er dem Berliner Pfeiffer und landete auf einem guten 8. Rang. Ruben Lindner und Paul Mauksch mussten nach Niederlagen im Achtelfinale ihre Siegträume begraben. „Wir haben hier eine zahlenmäßig ganz gute Truppe. Ich hoffe wir können jetzt auch fechterisch etwas mehr Power reinbringen und bald wieder oben mitfechten.“ so das Fazit von Trainer Robert Peche.

Bei den Schülern hatte der Fechtclub Radebeul ebenfalls viele Kinder am Start. Leider gelang es auch hier keinem, sich in die vordere Reihe zu fechten. Bester Junge wurde Dominique Hauke auf dem 16. Platz. Im Damenflorett konnte sich Martha Benedix bei ihrem ersten Turnier auf einen starken 11. Platz fechten. Abby Ranft und Clara Ulbricht belegten den 17. und 18. Rang. „Wir haben hier guten Nachwuchs. Die Ausbildung muss hier im Vordergrund stehen. Fechten ist da sehr betreuungsintensiv und mit viel Training verbunden. Dies mit den wenigen Trainern zu stemmen, ist eine Herausforderung, die wir weiter angehen wollen.“ erklärt Trainer Peche. (rp)

