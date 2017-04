Drei Feuerwehren löschen eine Bank Die Nossener Kameraden wurden am Donnerstag auf die falsche Seite der Mulde geschickt – mit weitreichenden Folgen.

Schnell gelöscht, aber trotzdem mit viel Arbeit verbunden: Feuer auf dem Aussichtspunkt Bastei bei Nossen. © Freiwillige Feuerwehr Nossen

Der notwendige, aber vermeidbare Einsatz am Donnerstag falle in die Rubrik „Da weint der Nossener!“. So schreibt es die Feuerwehr der Muldestadt in einem Beitrag für die Internet-Seite Feuerwehren im Landkreis Meißen. Wie die Kameraden mitteilen, wurden sie zu einem Feuer auf der Eichholzgasse alarmiert. Bei der Ankunft dort seien allerdings starker Rauch und Flammenschein auf der anderen Muldenseite, dem Aussichtspunkt Bastei, gesichtet worden. Aufgrund der unklaren Lage wurden daraufhin die Feuerwehr Siebenlehn und die Ortswehr Starbach nachalarmiert. Die Anfahrt gestaltete sich sehr schwierig, da der Wanderweg zu schmal ist. Als Alternative hätte eine circa 500 Meter lange Leitung verlegt werden müssen. So wurde der Weg über das Feld gewählt.

An der Bastei angelangt, mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass die Sitzbank, welche auf dem Aussichtspunkt doch eigentlich zum Verweilen einladen sollte, brannte. Da diese aus Kunststoff bestand, war die Rauchsäule sehr groß und die Flammen weithin sichtbar.

Das Feuer konnte den Nossener Kameraden zufolge mithilfe von Wasser und Schaum schnell gelöscht werden. Die anschließende Kontrolle erfolgte mit der Wärmebildkamera. Die angrenzende Vegetation wurde zusätzlich zur unnötigen Zerstörung der Bank ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des schlammigen Untergrundes mussten die Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände gewaschen werden. Diese Arbeit nahm zwei Stunden in Anspruch, sodass die Einsatzkräfte erst gegen 22.30 Uhr zu ihren Familien heimkehren konnten. (SZ)

