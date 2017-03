Drei Feuerwehrchefs bestätigt Die Ortswehren von Ruppendorf, Röthenbach und Pretzschendorf setzen auf Beständigkeit. Auch die Sorgen bleiben dieselben.

Die Feuerwehrchefs und ihre Stellvertreter wurde nun offiziell in ihr jeweiliges Amt bestellt. © Stephan Klingbeil

Auf Konstanz setzen die Feuerwehren von Pretzschendorf, Ruppendorf und Röthenbach. Dieses Jahr wurden dort wieder die Wehrleiter und ihre Stellvertreter gewählt. Bei Abstimmungen in den Wehren wurden alle drei Feuerwehrchefs für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Vom Klingenberger Gemeinderat wurden sie nun offiziell bestellt. In Pretzschendorf bleibt Mike Mayer Ortswehrleiter, Stellvertreter ist Thomas Schaeffer. Im Ortsteil Röthenbach bleibt Rico Menzer Wehrchef, sein Vize ist Jörg Bier. In Ruppendorf bleibt Thomas Grimmer an der Spitze der Wehr. Er wird vertreten von Sandro Clausnitzer und Jens Glöckner.

Beständigkeit ist also Trumpf in den Wehren. Die Sorgen bleiben aber auch dieselben. Langfristig mangelt es an Personal. „Wir haben doch alle damit zu kämpfen“, sagt Mayer. Manche mehr, manche weniger. Aus der Jugendfeuerwehr der Pretzschendorfer, in der auch der Röthenbacher Nachwuchs aktiv ist, seien zwar bereits ein paar neue Einsatzkräfte in die jeweiligen Ortswehren aufgerückt. Trotzdem müsse man weiter um neue Einsatzkräfte werben. Eine besondere Aktion dazu wie im vorigen Jahr ist derzeit nicht angedacht. (SZ/skl)

