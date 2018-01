Drei Feuerlöschteiche geplant Im neuen Haushaltsentwurf sind weitere Investitionen für den Brandschutz vorgesehen.

Zusage trotz angespannter Haushaltslage – Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. © Klaus-Dieter Brühl

Lampertswalde. Die Gemeinde Lampertswalde will trotz der angespannten Haushaltslage auch in Zukunft die Arbeit ihrer Feuerwehren unterstützen. Das betonte Bürgermeister Wolfgang Hoffmann auf der Gemeinderatssitzung in Adelsdorf.

Dort wurde auch der Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/19 vorgestellt. In ihm sind auch weitere Investitionen für den Brandschutz vorgesehen. Neben einem Hebekissen und einer Wärmebildkamera, die in den nächsten zwei Jahren angeschafft werden sollen, sind auch drei neue Feuerlöschteiche geplant. Sie sollen in Brockwitz, Oelsnitz und Weißig am Raschütz entstehen.

Gerade im ländlichen Raum nahe der brandenburgischen Grenze ist die Wasserversorgung oft schlecht. Hier besitzen die Trinkwasserleitungen, an denen auch das Hydrantennetz angeschlossen ist, meist kleinere Durchmesser als in Städten. (SZ/jö)

