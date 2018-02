Drei Fahrzeuge parallel gestohlen

Jonsdorf. Am Samstagabend strömten zahlreiche Besucher zu einer Veranstaltung in der Eishalle in Jonsdorf. Dies nutzten unbekannte Täter aus und entwendeten in dieser Zeit insgesamt drei Fahrzeuge vom Parkplatz.

Beim ersten Fahrzeug handelte es sich um ein Wohnmobil Fiat Weinsberg K250L (Baujahr 08/2015, silbergrau, LÖB-TB 672). Im Fahrzeug befanden sich weiterhin Bekleidungsgegenstände und Dinge des persönlichen Bedarfs im Wert von rund 500 Euro. Als nächstes wurde ein grauer Renault Trafic (Erstzulassung 10/2013, ZI-D 784) gestohlen. Zudem hatten es die Täter auf einen Mazda CX-5 (Zulassung 03/2016, grau, BZ-CA 774) abgesehen.

Von den Fahrzeugen im Gesamtwert von 83 000 Euro fehlt bis jetzt jede Spur. Nach ihnen wird nun international gefahndet. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. (ks/US)

