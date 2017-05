Drei Fahrzeuge angezündet Bei dem Brand in Gröbern wurden die Pkw zerstört und der Carport beschädigt. Nun ermittelt die Polizei.

Aus unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zum Mittwoch zwei VW und ein Opel in Brand, die unter einem Carport in einer Firma an der Radeburger Straße in Gröbern abgestellt waren. Dadurch wurden die Fahrzeuge zerstört und der Carport beschädigt. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf 7 400 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Einbruch in Restaurant Nossen. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen Unbekannte gewaltsam durch eine Hintertür in die Räume einer Gaststätte an der Bismarckstraße in Nossen ein und durchsuchten diese. Zu möglichem Stehlgut liegen laut Polizei noch keine Angaben vor. Der Sachschaden wurde auf 100 Euro beziffert. Feuerwerkskörper gezündet Weinböhla. In Weinböhla am Sachsenplatz wurden am Donnerstag gegen 16 Uhr aus einer Gruppe von rund 30 Personen Feuerwerkskörper gezündet. Einsatzkräfte stellten vor Ort in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik fest. Hitlergruß gezeigt Meißen. Am Donnerstag gegen 19.35 Uhr zeigte ein 35-Jähriger im Außenbereich eines Lokales am Markt in Meißen den Hitlergruß und rief Sieg Heil. Gegen ihn wird nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

zur Startseite