Drei Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt Bundespolizisten stoppen an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf Schwarzfahrer.

Görlitz. Drei polnische Kraftfahrer, die ohne Fahrerlaubnis fuhren, sind am vergangenen Wochenende von der Bundespolizei ertappt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Montag mit.

So stellten die Beamten am Sonnabendnachmittag bei der Kontrolle eines in Belgien zugelassenen VW Tourans fest, dass der 22-jährige Fahrer nur einen provisorischer belgischer Führerschein vorlegen konnte, der bereits im Oktober 2016 abgelaufen war.

Für einen 40-Jährigen war die Fahrt am Sonnabendabend zu Ende. Zunächst hatte der Citroen-Fahrer behauptet, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Dass das nicht stimmen konnte, war schnell bewiesen. Polnische Behörden hatten auf Nachfrage mitgeteilt, dass der Schein im August 2014 eingezogen worden war.

Einen 29-jährigen Mazda-Fahrer erwischte es dann am Sonntagmittag. Bei der Überprüfung seiner Angaben kam heraus, dass er offenbar nie eine Fahrschule besucht hatte - zumindest war ihm keine Fahrerlaubnis erteilt worden.

Die Kontrolle der Schwarzfahrer erfolgte jeweils an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf. (szo)

