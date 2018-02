Gut zu wissen Drei Fahrer für Paul Der Jugendliche wohnt im Heim in Langenhennersdorf, macht seine Kochlehre in Pirna und hat ein Wegeproblem. Die SZ und Hilfsbereite lösen es.

Die Hilfsbereitschaft vieler ermöglicht es Paul, seine Lehre trotz schwierigem Anfahrtsweg fortzusetzen. © Norbert Millauer

Langenhennersdorf. Paul lebt im Caritas-Heim in Langenhennersdorf und lernt Koch. Beides passt für den Jugendlichen. Er könnte rundherum glücklich sein, wenn nicht der Weg abends nach der Spätschicht zurück nach Langenhennersdorf wäre. Die Caritas bezahlte eine Weile das Taxi – pro Tour rund 27 Euro. Bis zu Pauls 18. Geburtstag, wenn er das Heim verlassen muss, sind das noch etwa 4 500 Euro. Das brachte die Caritas an ihre Grenzen und ging an die Öffentlichkeit.

Die Hilfe für Paul ist groß. Rund 3 000 Euro wurden gespendet. Einen Monat Fahrtkosten übernahm auch die Lichtblick-Stiftung der Sächsischen Zeitung. Außerdem meldeten sich mehrere Kraftfahrer, die Paul fahren wollen. Drei werden nun abwechselnd für Paul als Chauffeur unterwegs sein, sagt Caritas-Sprecher Sebastian Kieslich. Einige Hilfsbereite seien wieder abgesprungen, einerseits wegen der notwendigen schriftlichen Absicherungen, sagt Kieslich, andererseits auch wegen der späten Fahrzeit. Pauls Spätschicht in der Pirnaer Gaststätte ist immer erst 22 Uhr zu Ende. Für Paul, die Heimleitung und die Caritas sind die Hilfsangebote eine Überraschung und gute Erfahrung. Ohne sie hätte Paul im Notfall die Lehre abbrechen müssen. Doch so kann er die Chance nutzen, die sie ihm gibt. Wenn er 18 ist, sucht er sich eine Wohnung – in Pirna. (SZ/sab)

