Drei Fäuste für ein Halleluja Der Winter ist noch weit, doch die Bob-Saison hat schon begonnen – mit kniffligen Aufgaben für starke Sachsen.

Treffpunkt Lausitzring: Ex-Boxer Axel Schulz (Mitte) war nicht halb so erfolgreich wie Francesco Friedrich (links) und Nico Walther, ist aber viel bekannter als die Bobpiloten. © ISPFD

Autorennen, Windelwechseln, Oktoberfest – das Leben als Bobpilot kann auch abseits des Eiskanals ein aufregendes sein, erst recht als angesagte Szene-Größe. Mit der Popularität eines Fußballers kann es Francesco Friedrich natürlich noch immer nicht aufnehmen, und das will er auch gar nicht. Der dreifache Bob-Weltmeister aus Pirna ist glücklich und zufrieden in seiner Welt. Und die ist auch so um einiges größer geworden, vor allem mit dem kleinen Karl.

Seit August ist Friedrich nun Vater, was gewohnte Abläufe schon mal durcheinanderbringen kann – nicht aber bei dem 26-Jährigen. Mit fast schon stoischer Ruhe und der Unterstützung seiner Frau Magdalena arbeitet der Leistungssportler in ihm weiterhin am Fernziel Olympiagold 2018, während er als Papa zusätzlich gefordert ist. „Hut ab vor der Jugend“, sagt sein Trainer Gerd Leopold, selbst vierfacher Vater.

Wie Friedrich mit der neuen Situation umgeht, für sich Freiräume und Sonderwege fordert, ohne das Training zu vernachlässigen, sei durchaus beeindruckend. „Er hat das Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt. Man kann sich auf ihn verlassen“, sagt Leopold über den weltweit schnellsten Piloten, der bei Tests erneut reihenweise Bestwerte aufgestellt hat – und dem Vernehmen nach sogar schneller gewesen sein soll als die besten deutschen Anschieber.

Friedrich selbst, der zugunsten der Familie Ende September auf die Auszeichnungsreise in den „Club der Champions“ nach Spanien verzichtete, lässt das wie immer unkommentiert. Nur sein Grinsen verrät, dass er sich einerseits geschmeichelt fühlt, sein Trainer andererseits aber natürlich recht hat. Ansonsten gilt: Die Familie bleibt Privatsache, sein Sport dagegen ist Allgemeingut mit allem, was dazugehört, wie der Besuch der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft auf dem Lausitzring oder der Abstecher zum Oktoberfest, jeweils auf Einladung von Sponsoren. Daran kann die Öffentlichkeit gern teilhaben, also vorzugsweise Fans und Medien.

Mit ihnen spricht Friedrich dann über Materialtests und die andere große, aktuelle Reise, die er als die wichtigere Auszeichnung empfindet. Seit Sonntag ist er mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis im südkoreanischen Pyeongchang. Als erstes Bobteam überhaupt dürfen sie dort auf der Olympiabahn von 2018 fahren.

Homologierung heißt das in der Fachsprache, und eigentlich ist dafür der lettische Viererweltmeister Oskars Melbardis vorgesehen gewesen. In der Auslosung des Weltverbandes, an der auch Friedrich sowie sein Oberbärenburger Vereinskollege, Kumpel, Konkurrent und Gesamtweltcupsieger Nico Walther teilnahmen, hatte Melbardis das Glück auf seiner Seite. Dann aber zwangen ihn Rückenschmerzen zu einer Operation – und damit zum Rückzug.

Nun also ist Friedrich in Pyeongchang und schon dreimal den neu gebauten Eiskanal hinuntergerast, zunächst von Kurve fünf und am Dienstag dann von ganz oben. Seiner ersten Einschätzung nach ist die Bahn nicht gespickt mit extremen Schwierigkeiten wie etwa Whistler oder eben seine Heimbahn in Altenberg. „Die Herausforderung wird deshalb darin bestehen, möglichst auf den Punkt genau zu fahren, um schnell zu sein“, sagt Friedrich.

Testen in Fernost und Altenberg

Noch bis Sonntag ist er im Osten Südkoreas unterwegs. Bis dahin möchte er möglichst viele Eindrücke sammeln und Kniffe mitnehmen, wie er sagt. „Ich hoffe, dass wir die Bahn schon so gut draufhaben, dass wir beim Weltcup im März wissen, wie welche Kurve zu fahren ist.“ Der Saisonhöhepunkt findet einen Monat eher statt, die WM in Sotschi – für die Deutschen nicht mehr als eine wichtige Durchgangsstation im vorolympischen Winter.

Sämtliche Planungen sind – wie bei den allermeisten Wintersportarten – auf 2018 ausgerichtet. Während Friedrich vor Ort fährt, testen Walther und Johannes Lochner, der dritte Weltcup-Pilot, derzeit in Altenberg das neue Material. Erstmals stehen ihnen nämlich offiziell zwei Gerätesysteme zur Verfügung. Neben der Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte in Berlin, kurz FES, liefert auch der österreichische Anbieter Wallner an den deutschen Verband. „Das ist kein Zuckerschlecken. Wir fahren derzeit so viel wie noch nie. Aber es gibt eben auch viel Arbeit“, erklärt Friedrich.

Auch Leopold, zugleich Stellvertreter des neuen Bundestrainers René Spies, hebt die hohe Belastung besonders für die Piloten hervor. „Der Weg ist ein langer und bis Weihnachten auch nicht abgeschlossen“, sagt der Riesaer. Bei der deutschen Meisterschaft am 5. November wolle man im Wettkampf beide Systeme im direkten Vergleich gegenüberstellen – Ergebnis offen. „Noch können wir keine Aussage machen, in welche Richtung es geht. Aber ich bin optimistisch“, sagt Leopold, was Friedrich aus Fernost bestätigt.

Was das Sportliche mit dem Privaten verbindet, sind schließlich die vielen kleinen Schritte, in denen es vorangeht – und die irgendwann zu großen Entwicklungssprüngen führen, über die man sich dann umso mehr freut.

zur Startseite