Drei Euro aus Zittauer Friseurgeschäft erbeutet

© Lutz Weidler

Zittau. Unbekannte Täter sind über den Jahreswechsel in einen Zittauer Friseurbetrieb an der Franz-Könitzer-Straße eingebrochen. Das berichtete ein Polizeisprecher. Zwischen dem 31. Dezember und 2. Januar verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, derzeit wird von etwa 2 000 Euro ausgegangen.

In keinem Verhältnis dazu steht die kümmerliche Beute der Einbrecher: Insgesamt drei Euro haben sie in den Registrierkassen gefunden, teilte der Polizeisprecher mit. Kriminaltechniker waren vor Ort im Einsatz und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

