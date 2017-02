Drei erfolgreiche Titelverteidiger Zur Kreiseinzelmeisterschaft stellen neun Vereine die Sieger.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Für die Endrunde der Kegeleinzelmeisterschaften des Landkreises auf den neuen Bahnen von TSV 1862 Radeburg hatten sich insgesamt 45 männliche Starter qualifiziert, die in fünf Alterskategorien um die Titel kämpften. Bei den Frauen gingen 29 Sportlerinnen in vier Altersklassen an den Start. Am Ende gab es neun Sieger aus neun Vereinen. Drei konnten ihre Titel erfolgreich verteidigen.

Der bei den Männern bereits nach der Vorrunde führende Karsten Hähne von Traktor Priestewitz bewies Nervenstärke, verlor im Endkampf gegen seinen ärgsten Verfolger nur 4 Punkte und konnte einen knappen Vorsprung von 5 Punkten halten.

Mit der Tagesbestleistung von 554 Kegel erzielte der letztjährige Kreismeister der Senioren A Frank Thiele von Blau-Weiß Gröditz mit insgesamt 1112 Kegel einen ungefährdeten Sieg. Die Entscheidung bei den Senioren B fiel zugunsten des Altmeisters Axel Prüger von Planeta Radebeul aus. Nach der Vorrunde noch auf Platz 2, ließ er seinen ärgsten Konkurrenten nur mit 3 Punkten hinter sich. Den Kreismeistertitel der Senioren C holte sich der Titelverteidiger Hans-Jürgen Mann von TSV Radeburg. Auf der Heimbahn brachte er seinen Vorsprung aus der Qualifikation sicher ins Ziel. Der Vorjahreszweite der Junioren Lukas Niese von der SG Kreinitz drehte den Spieß um. Sein Ergebnis von 978 Kegel reichte diesmal für den Titel.

Bei den Damen ließ Sylke Niedrich vom SC Riesa keine Zweifel aufkommen. Mit insgesamt 1.032 Kegel konnte sie ihre Konkurrenz deutlich distanzieren.

Bei den Seniorinnen A setzt sich Sabine Guttkuhn von Chemie Nünchritz knapp mit 979 Kegel durch. Die in der Kategorie Seniorinnen C bereits führende Martina Nagel vom Lok Riesa konnte ihren Vorsprung verteidigen. Margit Beyer vom SV Thiendorf heißt die Siegerin bei den Seniorinnen C. (AN)

zur Startseite