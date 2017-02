Drei Einbrüche in sieben Wochen Wieder einmal sind Kriminelle ins Einkaufszentrum Treffer eingestiegen. Diesmal war aber nicht der Blumenladen das Ziel.

zurück Bild 1 von 2 weiter So wurden am Donnerstagvormittag die Kunden im Stauchitzer Treffer empfangen. Immerhin war dieses Mal - anders als in ähnlichen Fällen - der Blumenladen mit Post geöffnet. © Matthias Fiebiger So wurden am Donnerstagvormittag die Kunden im Stauchitzer Treffer empfangen. Immerhin war dieses Mal - anders als in ähnlichen Fällen - der Blumenladen mit Post geöffnet.

Neues Kapitel bei der Einbruchserie im Einkaufszentrum „Stauchitzer Treffer“: Nach Angaben der Polizei öffneten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam ein Kellerfenster und stiegen so in das Gebäude ein. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei und einer Physiotherapie und durchsuchten die Räumlichkeiten. Einem ersten Überblick nach stahlen die Einbrecher anschließend diverse Backwaren sowie rund 250 Euro Bargeld. Sachschaden: mehrere Hundert Euro.

Zuletzt hatten Einbrecher im „Treffer“ Anfang des Jahres zugeschlagen. Damals war der Blumenladen das Ziel, der auch gleichzeitig eine Postfiliale ist. Zwischen Weihnachten 2016 und Neujahr hatte es an gleicher Stelle ebenfalls einen Einbruch gegeben, bei dem die Täter versucht hatten, einen Tresor aus der Wandverankerung zu reißen.

Allein im vergangenen Jahr hat es nach Angaben des Hauseigentümers sieben bis acht Einbrüche in dem Objekt an der Stauchitzer Güterbahnhofstraße gegeben. Er wolle wegen der Einbruchserie verstärkt in Sicherheitstechnik investieren, hatte der Eigentümer der SZ gesagt. (SZ)

