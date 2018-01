Drei Einbrüche in einer Nacht Ein Ärztehaus, ein Kindergarten, eine Arztpraxis: In Riesa erregt eine Häufung von nächtlichen Besuchen Aufsehen.

Riesa. Waren es immer dieselben Täter? Die Beamte des Polizeireviers Riesa mussten in der Nacht zu Dienstag gleich drei Einbrüche aufnehmen. So hatten kurz vor zwei Uhr nachts Unbekannte mit mehreren Pflastersteinen die Scheiben der hinteren Eingangstür des Ärztehauses am Elbweg eingeschlagen. Offenbar waren die Unbekannten aber nicht ins Haus gelangt. Der Sachschaden beläuft sich dennoch auf rund 1 000 Euro. Eine gute Stunde später – gegen 3.15 Uhr – meldeten Anwohner Einbruchsgeräusche und Taschenlampenschein aus dem Kinderhaus am Lutherplatz. Dort hatten sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt verschafft und im Zimmer der Leiterin eine Geldkassette geöffnet. Ob aus dieser etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Allerdings entstand auch im Kinderhaus Sachschaden, der bei rund rund 500 Euro liegt.

Wieder eine Stunde später – um kurz nach vier – meldeten Mitarbeiter des Reinigungsdienstes einen weiteren Einbruch in eine Praxis an der Bahnhofstraße. Die Täter hatten dort eine Fensterscheibe zerschlagen, sich Zutritt verschafft und Räume wie Mobiliar durchsucht. Angaben zu gestohlenen Gegenständen liegen noch nicht vor. Laut Polizei ist der Sachschaden dort „erheblich“, wurde aber noch nicht beziffert.

Dem Polizeibericht zufolge war das nicht der erste Einbruch in eine Praxis an der Bahnhofstraße: Bereits am Montag war von dort ein Fall angezeigt worden. Demnach hatten am Wochenende Unbekannte ein Fenster einer Praxis an der Bahnhofstraße eingeschlagen. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie die Räume und stahlen einen Laptop, einen Tablet-PC sowie ein iPod im Gesamtwert von rund 1 800 Euro. Dazu kommen weitere 600 Euro Sachschaden. (SZ)

