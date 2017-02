Drei Einbrüche am Wochenende In Coswig und Radebeul drangen Diebe in Wohnhäuser ein. In Coswig auch noch in eine Gaststätte.

Meist kommen die Diebe nachts. Aber auch tagsüber wird eingebrochen, wie der Polizeibericht zeigt. © dpa

Im Laufe des Freitags hatten Diebe die Abwesenheit der Hausbesitzer eines Doppelhauses an der Siedlerstraße in Coswig ausgenutzt. Sie waren gewaltsam in das Gebäude eingebrochen, durchsuchten das Mobiliar und Behältnisse. Die Einbrecher stahlen eine Schatulle mit Schmuck, dessen Wert derzeit noch nicht bezifferbar ist. Der Sachschaden ist ebenfalls noch unbekannt.

In der Nacht zum Sonnabend dann hebelten Kriminelle die Tür zum Lager einer Gaststätte an der Sachsenstraße in Coswig auf und entwendeten alkoholische Getränke sowie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 450 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Damit nicht genug. In Radebeul schlugen zwischen dem frühen Sonnabendabend und kurz nach Mitternacht Täter ein Fenster eines Hauses an der Mittleren Bergstraße ein. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt, so die Polizei.

