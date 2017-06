Drei Dresdner – drei Kindheiten Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Drei Generationen erinnern sich an ihre Kinderzeit.

Drei Generationen erinnern sich an ihre Kinderzeit. © Sven Ellger (2), René Meinig

Kennen junge Leute heute eigentlich noch den Begriff „Huppekästel“? Karl Schreiber denkt nach, doch eine andere Bezeichnung für das beliebte Hüpfspiel mit den Kreidezeichnungen auf Gehweg oder Straße fällt dem 81-Jährigen nicht ein. Genau genommen müsste es in Dresden sogar mit Doppel-B geschrieben werden, sagt er. „Ist bestimmt ein sächsischer Begriff.“

Wie auch immer, Schreiber verbindet damit jedenfalls die unbeschwerten Momente seiner Kindheit. So wie viele andere Dresdner dieser Generation, geboren in den 1920er- und 1930er-Jahren. Sie erinnern sich aber auch an ihre Kindertage in einer kriegsgebeutelten Stadt. An die Zerstörung, sichtbar an Bauwerken und sichtbar an zerrissenen Familien. „Die Hälfte meiner Klassenkameraden hatte nach dem Krieg keinen Vater mehr“, sagt Schreiber.

Umso erstaunlicher erscheint es, dass die schönen Erlebnisse offenbar trotzdem im Gedächtnis bleiben. Und diese Erinnerungen unterscheiden sich bei Dresdnern unterschiedlichen Alters letztlich gar nicht so sehr voneinander. Kinder wollen raus in die Natur, sich bewegen, Sport treiben. Daran hat sich nichts geändert. Allerdings sind Eltern heute – aufgrund des riesigen Angebotes an Fernsehsendungen, Computerspielen und sozialen Netzwerken – umso mehr gefordert, ihren Kindern eine Alternative dazu anzubieten. Das zeigen die drei Dresdner, die sich an ihre Kindheiten in ganz verschiedenen Zeiten erinnern: Der Spaß am Sport ist generationenübergreifend. Ob Fußball, Reiten, Eishockey – Möglichkeiten gibt es in Dresden genug, auch für den schmalen Geldbeutel. Familien, die heute hier ihre Kinder großziehen tun das unter so guten Bedingungen, wie kaum eine Generation davor. Und vielleicht bringen ja die einen oder anderen Mütter, Väter oder Großeltern ihrem Nachwuchs bei, wie das mit dem „Huppekästel“ funktioniert. (mit SZ/nl)

Julius Paschke, 14, Schüler: Burger in der Altstadt







Als ich noch jünger war, habe ich oft mit Kumpels draußen Verstecken gespielt. Heute mache ich viel Sport in meiner Freizeit. Ich besuche das Gymnasium Bürgerwiese – dort dürfen wir nach dem Unterricht Fußball und Basketball spielen. Zwei- bis dreimal in der Woche gehe ich zum Training: im Winter Eishockey, im Sommer Unihockey. Das schaffe ich trotz Hausaufgaben. Dafür haben wir eine Woche Zeit, deshalb erledige ich das oft am Wochenende.Ansonsten mache ich gern Computerspiele oder gucke mir Filme im Internet an. Ins Kino gehe ich eher selten. Wenn wir keinen Sport machen, gehe ich mit meinen Freunden auch gern mal in die Stadt. Dann essen wir Burger oder sitzen auf der Prager Straße auf einer Bank und quatschen. Was ich mir kaufe, bezahle ich von meinem Taschengeld. Im Monat bekomme ich 25 Euro. Dafür muss ich aber zu Hause im Haushalt helfen – so wie meine großen Geschwister früher auch. Seit einem halben Jahr putze ich das Bad.





Jessica Glatte, 43, Sängerin: Hoch zu Ross in Pillnitz







Das Schönste an meiner Kindheit ist: Alle Interessen und Hobbys, die damals schon mein Leben ausfüllten, begleiten mich bis heute. Mit zwölf Jahren habe ich begonnen, im Schütz-Konservatorium Gesangsunterricht zu nehmen, Klavier spielen gehörte auch dazu. Allein dafür waren vier Nachmittage reserviert. Außerdem organisierte meine Gesangslehrerin für uns Schüler gelegentlich kleine Auftritte in einem Altersheim. Dann entdeckte ich meine große Liebe zu Pferden und ließ zumindest das Klavier schleifen. Auf der Rennbahn in Reick durfte ich Pferde putzen und manchmal sogar herumführen. Das war das Größte! Später habe ich jede freie Minute im Reitstall in Pillnitz verbracht und reiten gelernt. Eine wunderschöne Zeit. Ich war immer nur draußen in der Natur. Dazu noch unsere beiden Hunde Nessi und Janka. Mit ihnen gehörten mir die Elbauen und Pillnitzer Weinberge. Fernsehen hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt, Popmusik und Partys erst in der Abi-Zeit.





Karl Schreiber, 81, Rentner: Soldatenspiele in Strehlen







Meine Kindheit war von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs überschattet. Trotzdem habe ich durchaus sehr schöne Erinnerungen an diese Zeit. 1938 sind meine Eltern in die Cäcilienstraße nach Strehlen gezogen, in diesem Haus wohne ich noch heute. Damals war ich zwei Jahre alt. Als ich größer wurde bin ich mit Freunden meistens im Hugo-Bürkner-Park zum Fußballspielen gewesen. Wir sind eigentlich immer draußen gewesen und oft durch die Gärtnereien gestreift, die es früher entlang der Reicker Straße gab. Das war herrlich, denn damals fuhr kaum ein Auto auf den Straßen – deshalb spielten wir dort Huppekästel, Abschlagen, Kreisel oder Verstecken. Wenn es regnete, besuchte ich meinen Freund, der mit seinen Eltern nebenan in einer Kellerwohnung lebte. Fernseher gab es nicht, also spielten wir mit Soldatenfiguren. An häusliche Pflichten kann ich mich nicht erinnern, die gab es für Jungen kaum. Das erledigte alles meine Mutter, die wie fast alle anderen Frauen nicht arbeiten ging.



