Drei Disziplinen, ein Team Am Sonnabend steigt der Sebnitzer Volkssport-Triathlon. Erstmals kämpfen Firmen um einen eigenen Pokal.

Auf einer Schwimmstrecke von 300 Metern, sieben Kilometern auf dem Mountainbike (hier ein frührerer Wettkampf) und fünf Kilometern Crosslauf können sich die Einsteiger-Teams beweisen. © Foto: Archiv Baldauf

Drei Sportler – eine Mannschaft. Jeder startet in einer Disziplin: Schwimmen, Radfahren oder Laufen. Das ist das Grundprinzip des mittlerweile 29. Sebnitzer Volkssport-Triathlons. Der SV Grün-Weiß Ottendorf lädt dazu mit Unterstützung vieler regionaler Partner am 12. August alle Sportbegeisterten auf das Gelände des Freibades Hertigswalde in Sebnitz ein.

Neben Triathlonsport für ambitionierte Athleten bietet die Veranstaltung gerade auch Einsteigern eine zu bewältigende Herausforderung. Bereits mit einer Schwimmstrecke von 300 Metern, sieben Kilometern auf dem Mountainbike und fünf Kilometern Crosslauf ist man als Team dabei. Die Dreier-Staffeln auf der langen Distanz schwimmen hingegen 1 000 Meter, fahren 20 Kilometer auf einer technisch anspruchsvolleren Strecke durchs Gelände und laufen zum Abschluss zehn Kilometer. Ein kindgerechtes Duathlon-Angebot mit Schwimmen und Laufen gibt es für den Nachwuchs. Organisator Sven Hartmann preist vor allem die gute Verpflegung für die Teilnehmer an: selbst gebackener Kuchen und hausgemachter Gulasch aus der Gulaschkanone.

Traditionell lassen sich auch viele ältere Hobbysportler eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht nehmen. Die älteste Dreier-Staffel, bestehend aus den Sebnitzern Volker Seifert, Werner Koark und Hans Jürgen Werner bringt es immerhin auf ein Gesamtalter von 226 Jahren.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr eine Firmenwertung ausgeschrieben. Die beste Unternehmensmannschaft bekommt einen eigenen Pokal, bereitgestellt von der IKK Classic. Die Krankenkasse verlost außerdem einen Staffelplatz für die Kurzstrecke für drei Teilnehmer. Mitmachen können Sportler ab 14 Jahre. Auch bereits komplette Mannschaften können sich dafür bewerben. (SZ/dis)

Verlosung des Startplatzes bis 7. August, 18 Uhr, per E-Mail an, Stichwort „Sebnitzer Volkssport-Triathlon“. Für alle Wettbewerbe sind Anmeldungen bis zum 10. August, 18 Uhr, möglich. Erster Start ist am 12. August um 13.30 Uhr.

Mehr zum Wettkampf hier www.sebnitzer-triathlon.de

zur Startseite