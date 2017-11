Drei Dinge, die den Dresdner Verkehr künftig verbessern

Naja, normales Prozedere bei Ampeln. Was wäre noch effizienter? Meines Erachtens hat die Stadt Dresden die mit Abstand längsten LSA-Umlaufzeiten bundesweit. Nun, der urbane Rhythmus gilt zwar als "behäbig" bis "lahmarschig", aber das ist hier nicht der Grund. Die heutige demokrafische Vergreisung (ältere PKW-Fahrer) ist es auch nicht, denn das war schon früher so. Tausende Mal schläft zudem der erste vorn an der Ampel und fährt bei Grün nicht los - Gehupe folgt von hinten, vermeidbarer Lärm, nervig sowas. 3-4 Fahrzeuge weniger pro Umlauf - toll! Die folglichen Aufstellräume vor Ampeln werden häufig als "Stau" wahrgenommen. Muß nicht sein. Sonst gibts ja kaum echten Stau in DD. Mit welchem Recht weicht unsere Straßenbauverwaltung von bundesweit üblichen, wesentlich kürzeren Umlaufzeiten ab??? Das sind wohl v.a. die alten Hasen im Amt, die nix anderes Kennen. Jedes Mal der Ampelschock, wenn man per PKW nach DD einfährt. Bitte DD anpassen, dann läufts besser. Ich selbst verzichte auf PKW.