Drei Busse, zwei Lager

Über 100 Menschen kamen am Dienstag zur Eröffnung des Kunstwerks Monument auf dem Neumarkt. © dpa

In Dresden ist am Dienstag die Skulptur Monument eröffnet worden. Die drei senkrecht stehenden Linienbusse des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni wurden am Montag vor der Frauenkirche aufgebaut. Auf sz-online und per Mail erreichten die SZ Dutzende Kommentare – ablehnend und zustimmend. Eine Auswahl:

Leserbriefe

„Die gesamten Diskussionen um Äußerungen des Oberbürgermeisters und das Kunstprojekt ,Monument‘ sind größtenteils nur entstanden, weil Politiker und Presse in Deutschland nicht bereit sind, die Zerstörung der Stadt Dresden durch eine angloamerikanische Bomberflotte im Februar 1945 als das zu bezeichnen, was sie war: ein international zu ächtendes Kriegsverbrechen gegen die Dresdner Zivilbevölkerung und die Kunststadt Dresden als solche. Dass bei dieser Einschätzung nie vergessen werden sollte, dass das faschistische Deutschland für den 2. Weltkrieg volle Verantwortung trägt und seine Kriegsverbrechen besonders gegen das Judentum und in Russland nicht zu zählen sind, ist mir sehr bewusst, kann meine Einschätzung aber nicht mindern.“Gerhard Schmidt, Dresden

„Die Bus-Installation auf dem Neumarkt ist für einen alten Dresdner die blanke Provokation und ein Schlag ins Gesicht eingedenk dessen, dass es die Stadt Dresden 27 Jahre nach der Wende nicht fertig gebracht hat, ein angemessenes Mahnmal für die Opfer der Terrorangriffe anglo-amerikanischer Bomber am 13. Februar 1945 zu errichten. Aber für einen Krieg, der abseits unseres Kulturkreises tobt, und an dessen Ursache gerade der Westen mit Deutschland durch einseitige Positionierung und Unterstützung für die sogenannten Rebellentruppen gegen Assad einen hohen Anteil hat, wird in unserer Stadt der Neumarkt gerade zum 13. Februar durch ein solches „Kunstwerk“ entweiht und missbraucht.“Ulrich Wenck

Facebook-Kommentare

„Die Pfeifen, die pfeifen, haben eine Macke. Kunst setzt halt einen gewissen Intellekt voraus. Kunst muss nicht immer schön sein. Kunst kann auch einfach mal wachrütteln.“ Andreas Wendler

„Was sind das nur für kranke Personen, die gegen so etwas demonstrieren? Wem tut dieses Mahnmal denn etwas? Wie hasszerfressen und unmenschlich muss man sein, um etwas gegen ein Mahnmal zu haben, das einen nicht betrifft und höchstens mal zum Nachdenken anregen könnte?“

Daniel Peperny-Eberhardt

„Für nichts ist Geld da, aber für sowas. In der Dresdner Neustadt mussten Eltern Farbe für Schulwände kaufen und selbst malern, weil kein Geld da ist. Aber für sowas wird Geld rausgeschmissen.“ Sascha Martin

„Ich persönlich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Herr Hilbert. Diese künstlerische Konfrontation mit dem Weltgeschehen ist ein großartiger Impuls, sich damit einmal persönlich auseinander setzten zu können und nicht nur Fragmente durch die Medien zu erfahren. Mich erinnert es an das Flüchtlingsboot im Altarraum des Kölner Doms. Nie aufhören anzufangen! Bravo! Lassen Sie die Ignoranz und das Nichtverstehen niemals siegen!“ Britta Hunger

„Ich schäme mich für meine Stadt Dresden. Wie konnte man in das historische Stadtviertel so einen Klotz von Synagoge bauen? Das wäre architektisch auch anders gegangen, und jetzt Schrottbusse vor der Frauenkirche. Darüber lacht die ganze Welt. Ich möchte gar nicht antworten, wenn jemand fragt, wo ich herstamme“

Rene Wünsche

„Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche ist heute die Skulptur Monument offiziell an die Dresdner übergeben worden. Kein Dresdner will diesen Schrott. Wurden wir gefragt, nein, wozu auch. Wenn ich meinen Schrott dort dazulege, gibt es doch wohl keine Einwände, oder?“ Anja Müller

„Was zum Geier hat der Mist in Dresden zu suchen? Verständlich wäre so ein Denkmal in Syrien, aber nicht hier. Da könnte man ja auch in London ein Feuerchen machen, um an Dresden zu erinnern.“

Thomas Zimmermann

