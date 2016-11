Drei Bühlauer rocken den East Die „Noisy Neighbors“ gaben ihr Debüt im Klub an der Neustädter Straße in Bischofswerda. Trotz einer kleinen Panne kam ihr Auftritt gut an.

Jörg Müller, Uwe Häntzschel und Danilo Jeremias (von links) sind die „Noisy Neighbors“ aus Bühlau. Im Obergeschoss des East unterhielten sie die Besucher. © Rocci Klein

Sie spielen alles querbeet: Hits von Deep Purple, den Puhdys, den Toten Hosen, The Subways, Johnny Cash... Hauptsache, es rockt. Die Liveband „Noisy Neighbors“ aus dem Großharthauer Ortsteil Bühlau trat am Sonnabendabend erstmals zur nachgezogenen Halloweenparty im Eastclub auf. Die drei Hobbymusiker Jörg Müller (38), Uwe Häntzschel (48) und Danilo Jeremias (36) begeisterten das Publikum unter anderem auf Gitarre, Schlagzeug und Keyboard. Die Gäste in dem kleinen Raum im Obergeschoss wippten und sangen mit. „Die Jungs sind gut drauf, der Gesang klingt echt gut. Ich bin nur wegen der Band nach Bischofswerda gekommen,“ sagte eine der Gäste.

Seit gut zwei Jahren spielen die „lauten Nachbarn“, die auch im wirklichen Leben Nachbarn sind, zusammen. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie 2014 bei einer privaten Feier auf dem Hof von Uwe Häntzschel. Seitdem werden sie immer mal wieder in der Region gebucht. Vor dem Auftritt im East waren sie schon etwas mehr aufgeregt als sonst, sagte Bandleader Danilo Jeremias. „Und um es noch spannender zu machen, hat uns doch glatt zum Start die Technik noch einen Streich gespielt. Das passiert halt live schon mal, aber die Leute waren super drauf und waren geduldig mit uns.“ Den drei Bandmitgliedern hat der Abend Spaß gemacht – „und wir hoffen, dass die Gäste einen unterhaltsamen Abend im Eastclub hatten“, so Danilo Jeremias.

Getanzt bis in die frühen Morgenstunden

Auch im unteren Bereich des Eastclub ging Sonnabend ordentlich was ab. Neben den „Noisy Neighbors“ hatte East-Chef Heiko Düring vier DJs angeheuert. Im großen Partysaal war alles geschmückt, ganz nach dem gruseligen Motto von Halloween. An der Decke hingen große Spinnenweben, die mit einem Schwarzlicht beleuchtet wurden. Ein großes Skelett sowie ein gruseliger Clown im Flur machten das Ganze rund. Gruselig waren auch einige der Kostüme, in denen Besucher gekommen waren. Mit aufgepeppten Hits von einst und jetzt steppte auf der Tanzfläche sprichwörtlich der Bär. Bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags wurde getanzt. Zufrieden waren nach den vielen Stunden auch die Gäste: „Eine tolle Party, geile Musik und auch die Leute waren wieder super drauf,“ hörte man von vielen Besuchern am Ende der Party.

