Drei brennende Autos auf der A 4 Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der Autobahn bei Pulsnitz ereignet. In Richtung Bautzen musste die Strecke voll gesperrt werden.

Drei Autos hatten auf der Autobahn Feuer gefangen. © Rico Löb

Auf der A 4 von Dresden in Richtung Bautzen sind am späten Montagnachmittag drei Autos abgebrannt. Gegen 17 Uhr hatte es kurz vor der Anschlussstelle Pulsnitz einen Unfall gegeben. Was dann genau passierte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auf jeden Fall haben drei Autos Feuer gefangen. Die Feuerwehr Seifersdorf wurde durch die Leitstelle alarmiert und rückte mit zwei Fahrzeugen aus. Laut Angaben der Einsatzkräfte habe es aber bereits auf der Anfahrt Probleme mit der Rettungsgasse gegeben. Zeitweise musste das Löschfahrzeug sogar stehen bleiben und sich hupend den Weg bahnen. Vor Ort angekommen reichte das Löschwasser der beiden Fahrzeuge nicht aus, um alle drei brennenden Autos zu löschen. So wurde die Feuerwehr Leppersdorf nachalarmiert. Diese fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung auf die gesperrte A4 auf, um nicht noch einmal durch den Stau zu müssen. Letztlich konnte das Feuer gelöscht werden, von den Autos blieb aber nicht mehr viel übrig. Erschwert wurden die Löscharbeiten noch durch explodierende Batterien und platzende Reifen.

Ob es Verletzte gegeben hat, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Autobahn musste in Richtung Bautzen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Autofahrern wurde geraten, schon in Hermsdorf die A 4 zu verlassen. (szo)

zur Startseite