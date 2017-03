Drei brennende Autos auf der A 4 Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der Autobahn bei Pulsnitz ereignet. In Richtung Bautzen musste die Strecke voll gesperrt werden.

Drei Autos hatten auf der Autobahn Feuer gefangen. © Rico Löb

Montagnachmittag haben sich auf der Autobahn bei Pulsnitz zwei zusammenhängende Auffahrunfälle ereignet, bei dem drei der vier beteiligten Autos anschließend ausgebrannt sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Menschen verletzt.

Die Kollision war offenbar einmal mehr auf Unachtsamkeit und unzureichenden Sicherheitsabstand zurückzuführen, so die Polizei. Als im dichten Feierabendverkehr in Fahrtrichtung Görlitz gegen 17 Uhr ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer auf der linken Fahrspur bremste, erkannte das die gleichaltrige Fahrerin eines nachfolgenden Honda CRV offenbar nicht mehr rechtzeitig. Ihr Auto prallte auf das Heck des Mercedes. Ein dahinter fahrender Opel Zafira (Fahrer 37) konnte rechtzeitig stoppen. Aber der Lenker eines an vierter Stelle fahrenden Opel Meriva erkannte die Gefahr offenbar zu spät. Der Wagen des 72-Jährigen prallte auf das Heck des Zafira und schob diesen auf den davor stehenden Honda CRV. Als alle beteiligten Personen die Fahrzeuge verlassen hatten, begann einer der Opel oder der Honda zu brennen. Die Flammen griffen schnell auf alle diese drei Fahrzeuge über. Der Mercedes-Fahrer konnte sein Gefährt rechtzeitig vor- und aus der Gefahrenzone fahren. Die vom Feuer betroffenen Autos brannten aus. Die freiwilligen Feuerwehren der anliegenden Gemeinden löschten die Flammen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei den Fahrzeugbränden niemand der Betroffenen verletzt, allerdings infolge der vorangegangenen Kollisionen. Mehrere Rettungswagen brachten die beiden weiblichen Insassen des Honda und die beiden Fahrer der Opel zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Hier steht das abschließende Ergebnis der Untersuchungen noch aus.

Die Polizei und die Autobahnmeisterei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Görlitz an der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla und leitete den Verkehr ab. Den Berufspendlern und Fernreisenden wurde empfohlen, die Umleitungsstrecke über Radeberg und von dort weiter über in Richtung Burkau zu nehmen. Dem Reiseverkehr in Richtung Osteuropa wurde empfohlen, den Bereich ab Dresden über die A 13 und A 15 über Cottbus zur polnischen Grenze weiträumig zu umfahren. Den Reisenden, die bereits im etwa sechs Kilometer langen Rückstau hinter den Unfällen standen, blieb nichts weiter übrig, als abzuwarten.

Zur Unfallaufnahme und Bergung blieben beide Spuren der Fahrtrichtungsbahn Görlitz voll gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Dresden war nicht betroffen. Die ausgebrannten Autos wurden abgeschleppt. Dabei kam zum Vorschein, dass der Fahrbahnbelag der linken Fahrspur in dem Bereich erhebliche Hitzeschäden davongetragen hatte.

Daher wird es für den Reiseverkehr unweit der Anschlussstelle Pulsnitz auch in den kommenden Tagen, möglicherweise Wochen, zu Einschränkungen kommen. Der Verkehr wird einspurig an der Gefahrenstelle vorbeigeführt, bis die Fahrbahn abgefräst und repariert wurde. Aufgrund der Fahrzeuge, die die nur zweispurige BAB 4 in Richtung Görlitz und Polen tagtäglich nutzen, werden Staus –insbesondere im Osterreiseverkehr – heute schon absehbar sein, so ein Polizeisprecher. (szo)

