Drei Brände in einer Nacht Am Butterberg bei Schönbrunn wurde ein großer Waldbrand verhindert. Auch in Wölkau und Puschwitz mussten die Feuerwehren ausrücken.

Bei dem Waldbrand bei Burkau entfachten die hohen Flammen immer wieder Feuer im Geäst der umstehenden Bäume. © Rocci Klein

Rund 1 000 Quadratmeter Wald standen am frühen Montagmorgen neben der Straße zwischen Schönbrunn und Burkau in Flammen. Dass auf dem trockenen Boden das Feuer nicht zum großen Waldbrand am Osthang des Butterberges ausuferte, ist dem Zufall zu verdanken. Ein Autofahrer hatte gegen 3.50 Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Am Montagmittag mussten die Feuerwehrleute noch einmal ausrücken. Glutnester waren aufgeflammt; durch Funkenflug entstand ein neuer Brandherd. – Brandstiftung oder die Folge von Unachtsamkeit, etwa eine weggeworfene Zigarettenkippe? Diese Frage ist ungeklärt. Fakt aber ist: Es war mindestens der siebente Brand im vergangenen Vierteljahr in der Gemeinde Burkau und im benachbarten Schönbrunn.

Bereits 0.50 Uhr gab es einen Feuerwehreinsatz in Wölkau. Unbekannte hatten einen Schuppen auf dem verfallenen Gelände des ehemaligen Gasthauses „Sächsischer Reiter“ in Brand gesteckt. Auch in Puschwitz brannte gegen 1.20 Uhr ein Schuppen. Die Feuerwehr des Ortes konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. (rk/SZ)

