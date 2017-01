Drei Bewerbungen für Friedensrichter

Der Wilsdruffer Stadtrat wird in eine der nächsten Sitzungen einen neuen Friedensrichter wählen. Bis zum Bewerbungsschluss am 27. Januar seien drei Bewerbungen eingegangen, informierte Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Die Wahlperiode des jetzigen Amtsinhabers, Marco Broscheit, endet im April. Aufgabe der Friedensrichter ist es, zwischen streitenden Parteien zu schlichten und somit den Rechtsfrieden wieder herzustellen, ohne dass ein „Urteil“ gesprochen wird. In der Regel behandeln sie Streitigkeiten unter Nachbarn oder Familienmitgliedern. Sie sollen die Parteien zusammenbringen und im Gespräch eine Lösung des Konfliktes suchen – ohne, dass die beiden Streithähne die Justiz einschalten müssen. (hey)

