Drei Bäumchen für die Lutheraner Am Sonntag wurden drei Apfelbäume an der Marienkirche gepflanzt. Sie sind Großenhains Vertretern der Reformation gewidmet.

Pfarrer Konrad Adolph und Amtsleiter Matthias Schmieder bringen Erde an die neuen Bäume und gießen sie an. © Kristin Richter

Lutherlinden gibt es allerorten. Großenhain hat seit gestern allerdings drei Zierapfelbäume in Erinnerung an örtliche Lutheraner, die an der Reformation vor 500 Jahren beteiligt waren. Die Bäume, die vorher vor dem neuen Kirchgemeindezentrum standen, waren krank und mussten gefällt werden. Nun weisen die neuen Stämme mit Schildern auf Professor Caspar Borner, Superintendent Johann Reimann und Bürgermeister Urban Ottenbach hin. Heimatforscher Kai-Uwe Schwokowski hat die Lebensläufe dieser drei Lutheraner zugearbeitet. Caspar Borner, nach dem eine Straße in Großenhain benannt ist, wurde hier geboren und war Rektor an der Leipziger Universität. Es gab dort sogar einen Gebäudeteil mit seinem Namen, das Bornerianum. Johann Reimann war um 1540 der erste lutherische Superintendent Großenhains. Er unterhielt Briefkontakt mit Dr. Martin Luther. Doch nach dem 24. August 1543 wurde Reimann aus Großenhain vertrieben. Urban Ottenbach wurde um 1509 in Meißen geboren, starb um 1561 in Großenhain. Er wurde ohne vorherige Ratsmitgliedschaft zum Bürgermeister gewählt.

Die Pfarrer Zehme, Pohl und Adolph begossen als Kirchenvertreter die Bäume gemeinsam mit Matthias Schmieder von der Stadtverwaltung. Auch am Museum Alte Lateinschule erinnerten Abbildungen an die Lutherzeit. Am 27. August soll an der Faunhöhe am Freibad zum Kirchgemeindefest eine Lutherlinde gepflanzt werden.

