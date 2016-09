Drei Autos krachen ineinander Hat eine Hyundai-Fahrerin ein Bremsmanöver ihres Vordermanns zu spät bemerkt?

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, im Frankenberger Ortsteil Dittersbach in der Äußeren Hainichener Straße an der Anschlussstelle Frankenberg zur Bundesautobahn 4.

An der Ampelkreuzung fuhr ein Pkw Hyundai (Fahrerin: 64) auf einen bremsenden Transporter Ford (Fahrer: 56), der in der Folge auf einen Pkw VW (Fahrer: 63) geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

