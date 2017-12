Drei Autos in Unfall verwickelt Bei Oberhäslich kollidieren zwei Fahrzeuge, ein anderes landet im Straßengraben. Zwei Fahrer sind verletzt, der dritte macht sich auf und davon.

Oberhäslich. Am Mittwochnachmittag hat sich nahe Oberhäslich ein Unfall ereignet, in den drei Fahrzeuge verwickelt wurden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Gegen 14.10 Uhr kollidierten auf der B 170 aus noch ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge, darunter ein Ford. Bei einem Bremsmanöver zog eine dahinter fahrende Frau ihren Opel nach rechts, um nicht aufzufahren. Dabei kam sie von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Opelfahrerin und der Fahrer des Ford erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der dritte in den Unfall verwickelte Fahrer macht sich mit seinem Auto auf und davon. Nach ihm fahndet die Polizei. (szo)

Die Polizei sucht außerdem Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233

