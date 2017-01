Drei Autos in Jonsdorf gestohlen Verschwunden sind ein VW Bora, ein VW Golf und ein Skoda Octavia.

Symbolfoto © dpa

Ein VW Bora, ein Golf und ein Skoda Octavia sind am Sonnabend zwischen ein und acht Uhr in Jonsdorf gestohlen worden. „Am Kammsteinweg wurde ein 15 Jahre alter VW Bora, Farbe Blau, mit dem amtlichen Kennzeichen CA-BO 703 entwendet“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Zeitwert wird auf etwa 3 000 Euro geschätzt.

Von der Großschönauer Straße verschwand ein silberfarbener VW Golf IV, Baujahr 2002, mit dem Kennzeichen B-AG 880 gestohlen. Der Golf hat einen Zeitwert von etwa 1 500 Euro. Zudem ist ein am Steinbüschelweg abgestellter grauer Skoda Octavia, Baujahr 2005, verschwunden. An dem zwölf Jahre alten Skoda befanden sich die Nummernschilder GR-HO 991. Der Wert des Skoda wird auf etwa 3 500 Euro geschätzt. Die Soko-Kfz übernimmt in allen drei Fällen die Ermittlungen. Nach den drei Autos wird grenzüberschreitend gefahndet. (szo)

