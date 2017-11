Drei Autos gestohlen

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Autodiebe haben in den vergangenen Tagen mehrfach in Radebeul zugeschlagen. Zwei Autos wurden in der Nacht zu Freitag gestohlen, ein schwarzer Audi A 5 in der Straße Am Dichterviertel sowie ein silberfarbener VW Touran in der Winzerstraße. Die Fahrzeuge haben einen Wert von rund 18 000 und 8 000 Euro. Ein weiterer schwarzer Audi verschwand im Laufe des Freitags in der Hermann-Hesse-Straße. Dieser ist etwa 10 000 Euro wert. Ob die Diebstähle miteinander in Verbindung stehen, ermittelt gerade die Polizei.

Unterdessen wurde in der Nacht zu Freitag in die Aral-Tankstelle auf der Meißner Straße eingebrochen. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (szo)

