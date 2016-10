Drei Autos demoliert Ein Audi löst bei einem Unfall eine Kettenreaktion aus. Am Ende steht ein Blechschaden.

© Marko Förster

Am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr sind in Neustadt mehrere Autos kollidiert. Der Fahrer (30) eines Audi A4 war auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Goethestraße stieß er mit einem Mazda 6 (Fahrer 36) zusammen, der auf der Goethestraße fuhr. In der Folge wurde der Mazda auf einen VW Caravelle (Fahrer 47) geschoben. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei summiert sich der entstandene Sachschaden auf rund 4 000 Euro. (szo)

