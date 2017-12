Drei Autos bei Unfall beschädigt Bei dem Auffahrunfall am Abzweig Ottendorf in Hertigswalde am Dienstagnachmittag ist niemand verletzt worden.

© Symbolfoto Marko Förster

Sebnitz. Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Dienstagnachmittag im Sebnitzer Ortsteil Hertigswalde. Eine 39-jährige Autofahrerin war dort mit einem Mitsubishi auf der Staatsstraße S 165 in Richtung Saupsdorf unterwegs und wollte in Höhe Abzweig Ottendorfer Straße in ein Grundstück abbiegen. Eine 42-jährige Opel-Fahrerin hinter ihr bremste daraufhin ihr Fahrzeug ab. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, bemerkte das die 43-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Ford zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dieser wurde bei der Karambolage auf den Mitsubishi geschoben. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Schaden an den drei Autos ist allerdings enorm und wurde von den Beamten auf 12 000 Euro geschätzt. (SZ)

