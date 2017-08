Drei Autos aufgebrochen

Mehrere Pkws aufgebrochen

Riesa. In der Nacht zu Sonnabend sind drei Pkws am Riesapark abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Täter schlugen bei den Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und durchsuchten deren Innenräume. In einem abgestellten Opel Corsa beschädigten sie das Zündschloss, um das Fahrzeug zu starten. Dies gelang ihnen nicht und die Täter flüchteten.