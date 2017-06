Drei Alkoholsünder in einer Stunde Für die Autofahrer aus Gröditz und Riesa wird es jetzt teuer. Und sie brauchen wohl bald eine Mitfahrgelegenheit.

Drei alkoholisierte Autofahrer in gut einer Stunde stellten Beamte des Polizeireviers Riesa in der Nacht zum Donnerstag fest. Zunächst stoppten die Polizisten um 23.55 Uhr einen Opel auf der Heinrich-von-Kleist-Straße in Gröditz. Der Atemalkoholtest bei dem 47-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen 0.50 Uhr kontrollierten die Beamten dann eine 45-jährige Toyota-Fahrerin auf der Wainsdorfer Straße in Gröditz. Ihr Test ergab einen Wert von 0,72 Promille.

Und kurz nach ein Uhr nachts ergab schließlich auch die Kontrolle eines 40-jährigen BMW-Fahrers in Riesa auf der Heydaer Straße, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Beamten fertigten gegen alle drei Autofahrer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze.

Ihnen droht nach dem neuen Bußgeldkatalog jeweils ein Monat Fahrverbot, außerdem gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 500 Euro. Wer zum zweiten Mal mit so einem Alkoholverstoß auffällt, muss den Führerschein gleich für drei Monate abgeben und 1 000 Euro zahlen. Beim dritten Verstoß steigt die Summe sogar auf 1 500 Euro. (SZ)

