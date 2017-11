Drehort-Entscheidung noch geheim Hat Görlitz das Rennen gemacht? Erst am 7. November wird der Sieger in Brüssel bekannt gegeben.

Auf der Neißstraße steht allerlei Lichttechnik für einen Film. © nikolaischmidt.de

Görlitz/Brüssel. Die Abstimmung zum besten Drehort Europas ist seit einer Woche zu Ende, doch seitdem herrscht Stille. Das wird auch noch eine weitere Woche so bleiben, wie Oliver Rittweger von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Leipzig auf SZ-Nachfrage sagt. Demnach wird der Gewinner dieser Publikumsabstimmung erst am kommenden Dienstag bei einer Gala in Brüssel bekannt gegeben. Die European Film Commissions Network hatte den Preis anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens ausgerufen. Viel mehr als Prestige wird mit dem Preis jedoch nicht verbunden sei, wenn Görliwood ihn gewinnen sollte. „Es gibt sicher noch größere Aufmerksamkeit innerhalb Europas“, schätzt Oliver Rittweger. Dass deswegen mehr amerikanische Filmproduktionen kommen, glaubt er nicht, da dort Filmentscheidungen vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen gefällt würden, so Rittweger.

Er selbst wird am 7. November in Berlin sein. Hier wird die Filmstadt Görlitz in der Sächsischen Landesvertretung an diesem Abend vorgestellt - mit mehreren Ausschnitten aus Filmen, die in Görlitz gedreht worden waren. (szo)

