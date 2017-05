Drehort Burg Stolpen Vor über 50 Jahren wurde in der Burgstadt ein Film gedreht. Nun soll er wieder aufgeführt werden.

Dieser Film ist einst in Stolpen gedreht worden. © jpc

In der Stolpen-Information ist der Kinderfilm „Das Geheimnis der 17“ auf DVD erhältlich. Der Film wurde 1963 unter der Regieführung von dem deutschen Regisseur und Drehbuchautor Rolf Losansky in der Burgstadt Stolpen gedreht. Viele Stolpener wirkten damals selbst als Laiendarsteller mit. „Das Geheimnis der 17“ schildert über 75 Minuten Laufzeit die Geschichte von 17 Kindern und Jugendlichen aus Stolpen, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen. Sie erhalten vom Bürgermeister den Auftrag, die alte Burg der Stadt zu pflegen. Als die Kinder erfahren, dass diese dereinst von Hussiten besetzt wurde, sind sie vor Begeisterung Feuer und Flamme. Die Burg bietet ihnen den idealen Schauplatz für Ritterspiele und -turniere. Jedoch ziehen sie mit ihrer Art der Denkmalpflege den Ärger der Erwachsenen auf sich. Nachdem einer „der 17“ auf die Idee kommt, ein Schwert aus dem Burgmuseum an einem Schleifstein zu schärfen, müssen die Kinder die Burg wieder verlassen. Die Gruppe gründet aus Protest einen geheimen Hussiten-Trupp und schwört sich, eines Tages auf die Burg zurückzukehren. 2018 wird der Film im Rahmen der Festveranstaltungen zu 800 Jahre Stolpen wieder gezeigt. (kc)

