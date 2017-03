Drehleitermann fährt in den Ruhestand Helmar Jurke war 20 Jahre Gerätewart im Feuerwehrtechnischen Zentrum Niesky. Der Feuerwehr bleibt er treu.

Helmar Jurke verlässt nach fast 50 Jahren den aktiven Dienst der Feuerwehr. Sein Platz war nicht nur auf dem Fahrzeug mit der Drehleiter. Der Nieskyer kümmerte sich auch um die Ausbildung der Atemschutzgeräteträger in den Wehren. © Andre Schulze

Niesky. Helmar Jurke hat es geschafft. Mit 65 Jahren ist er Rentner und braucht nicht mehr zu arbeiten, theoretisch. Praktisch lässt den Nieskyer seine bisherige Arbeitsstelle so schnell aber nicht los. Gemeint ist das Feuerwehrtechnische Zentrum in Niesky. Seit es im Juni 1996 eingeweiht wurde, ist Helmar Jurke mit dem Haus an der Konrad-Wachsmann-Straße nicht nur beruflich verbunden. Er und seine Frau leben in der Wohnung im Dachgeschoss, in der ihre drei Söhne aufwuchsen. Aber nicht mehr lange, sagt der Jung-Rentner. „Wir ziehen in eine andere Wohnung in der Stadt. Am Packen sind wir schon.“

20 Jahre ist Helmar Jurke als städtischer Angestellter und Gerätewart in dem Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) tätig gewesen. Doch nicht nur um die Technik der Feuerwehren kümmerte er sich, sondern auch um die Ausbildung der Kameraden, insbesondere der Atemschutzgeräteträger. Denn das FTZ wurde vor zwei Jahrzehnten mit einer entsprechenden Übungsstrecke im Dachgeschoss übergeben. „Es dürfen rund 400 Kameraden gewesen sein, die ich in meiner Zeit geschult habe“, sagt Helmar Jurke. Er machte es seinen Schülern nicht immer leicht, sah selbst die Übungsstrecke als eine Herausforderung an. „Bei einem Hausbrand weiß ich nie hundertprozentig, was mich erwartet. Also muss ich auf vieles vorbereitet sein. Das haben wir in Niesky trainiert“, erklärt der Ausbilder.

Jeder Atemschutzgeräteträger muss seine Ausbildung einmal im Jahr auffrischen, zum Beispiel im nahe gelegenen FTZ in Niesky. So verlangt es die Vorschrift. „Aber nicht selten kam nur eine Handvoll Leute zusammen, sodass der Lehrgang abgebrochen und verschoben werden musste“, macht Jurke auf ein Problem aufmerksam, mit dem er über die Jahre immer wieder konfrontiert war. Das heißt, nicht jeder Kamerad hat die Zeit – und manchmal auch die Lust – nach seiner Arbeitswoche sich das Wochenende noch schulen zu lassen. Oder wie es Helmar Jurke selbst sagt, „triezen zu lassen“. Also in voller Montur und unter Atemschutz auf Zeit durch Käfige zu kriechen, in denen es auch noch eng, finster und vernebelt ist.

Diesen Job, aber auch den des Gerätewartes im FTZ, hat seit Jahresbeginn Thomas Hanschke übernommen. Der 46-Jährige führt damit die Arbeit von Helmar Jurke fort. Thomas Hanschke ist seit 25 Jahren aktiver Feuerwehrmann in der Nieskyer Wehr. Helmut Jurke kommt in diesem Jahr auf die doppelte Zahl an Dienstjahren. „Als Junger Brandschutzhelfer bin ich 1964 in die Feuerwehr eingetreten, damals war ich zwölf. Als Fünfzehnjähriger war er bereits Feuerwehrmann – und dieses Ehrenamt hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.

Helmar Jurke ist ein Praktiker, ein Mann des Anpackens. Das zeigte er auch in seinen Berufen. Als Kraftfahrer im Waggonbau Niesky und bis zur Wende im Kohlehandel am Bahnhof. Über die Jahrzehnte qualifizierte sich Helmar Jurke für viele Aufgaben im Feuerwehrwesen. 1981 legte er die Prüfung zum Löschmeister erfolgreich ab, zehn Jahre später die zum Oberlöschmeister. Auch einen Lehrgang zum Gerätewart absolvierte er, ebenso zum Atemschutz. Dafür ist er seit 1996 Kreisausbilder gewesen. Aber nicht nur um diese Geräte hat sich der Nieskyer gekümmert, sondern auch um die Schutzanzüge der Kameraden und die Schläuche der Wehren.

Helmar Jurke ist froh, dass es diese Übungsstrecke in Niesky gibt. Denn: „Vorher haben wir in Häusern in der Stadt, die zum Abriss stehen, geübt. Auch war da die Überwachung des Gesundheitszustandes der Kameraden nicht so von Bedeutung, wie es heute gefordert wird.“ Dennoch ist der Ausbilder stolz darauf, dass es bei ihm alle Kameraden schafften, auf eigenen Füßen die Übungsanlage wieder zu verlassen.

Am heutigen Sonnabend wird Helmar Jurke in die Alters- und Ehrenabteilung der Nieskyer Feuerwehr aufgenommen. Damit beginnt für ihn ein neues Kapitel als Feuerwehrmann. Denn zur Ruhe setzen will sich der Nieskyer in seinem 50. Dienstjahr nicht. „Als Feuerwehrmann hast Du immer etwas zu tun, denn das ist nicht nur ein Job für mich, sondern eine Berufung“, sagt er.

