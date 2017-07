Drehleiter wird versteigert Nachdem ein neues Fahrzeug bei der Feuerwehr in Dienst gestellt wurde, kommt die alte Freitaler Drehleiter unter den Hammer.

Karsten Neumann (Kreisbrandmeister), Uwe Rumberg (Oberbürgermeister) und Manfred Schulz (Stadtwehrleiter) stellten die neue Drehleiter im Mai in Dienst. © Andreas Weihs

In Freital kommt es zwar nicht mehr zum Einsatz, woanders aber kann es durchaus noch seinen Dienst verrichten: Das alte Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Freital könnte dieses Jahr noch den Besitzer wechseln. Über ein öffentliches Versteigerungsverfahren soll das Fahrzeug zum Verkauf ausgeschrieben werden. „Darüber wird in einer der nächsten Sitzungen der Finanz- und Verwaltungsausschuss beraten“, teilt Stadtsprecher Matthias Weigel mit. Die nächste Sitzung ist am 24. August.

Nach der Anschaffung der neuen Drehleiter war das alte Fahrzeug im Mai außer Betrieb gestellt worden. Es steht derzeit in einer Garage. Die neue Drehleiter hat 635 000 Euro gekostet, 438 000 Euro davon kamen vom Freistaat. Die Stadt hatte sich zu dem Kauf entschieden, weil für die alte Drehleiter die Hauptinspektion fällig ist. Zu den Kosten von 35 000 Euro würden weitere dazukommen, da einige Teile den gesetzlichen Fristen entsprechend ausgetauscht werden müssen. Der neue Besitzer muss dies einkalkulieren. (SZ/cb)

