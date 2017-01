Drehbühne in der Werkstatt Die Landesbühnen-Handwerker sind froh über die neuen Bedingungen, der Intendant über die neuen Premieren.

Intendant Manuel Schöbel.

Da freuen sich die Handwerker und Sänger von den Landesbühnen – eine komplette Drehbühne lässt sich jetzt in den neuen Werkstätten aufbauen. Was dann live im Haupthaus klappen muss, lässt sich hier auf die Sekunde genau schon mal proben. Der Regisseur weiß genau, wie lange eine Umdrehung dauert, der Sänger, wann er seinen Einsatz hat.

Nicht viel anders im großen Malsaal oder in der Schlosserei. Früher musste jeden Abend alles wieder weggeräumt und am nächsten Tag neu aufgebaut werden, was für die nächste Inszenierung am Bühnenbild gerade bemalt oder zusammengeschweißt wird. Jetzt können die Männer und Frauen am nächsten Tag weiterarbeiten, wo sie am Vortag aufgehört haben, sagt Intendant Manuel Schöbel. Seit einem Jahr werden diese neuen Bedingungen an den Landesbühnen von den Handwerkern getestet und genutzt. In diesem Jahr wieder für neue Premieren.

Eine mit kleiner Besetzung spielt sich gerade zur Probe quer durchs Foyer des Theaters ab. „Prinzessinnen“ heißt das Zwei-Personenstück mit Schauspieler Marko Bräutigam und Tänzerin Wencke Kriemer de Matos. Der Theaterchef selbst inszeniert die getanzten und verehrten Varianten von unterschiedlichen Prinzessinnen – von der auf der Erbse über Aschenbrödel bis zu den auf den heutigen Model-Laufstegen. Das Publikum soll der Tänzerin von den Garderoben bis nach oben ins Glashaus folgen. Premiere ist am 29. Januar im Glashaus in Radebeul.

Intendant Schöbel sagt, dass er überraschen wolle. „Wir spielen als Reisetheater auch an ungewöhnlichen Orten, wir spielen überall.“ Zu den Burgfestspielen in Meißen sind die Radebeuler wieder mit dem „Jedermann“, dem 2016er-Erfolg und neu am 16./17. Juni mit „In Gottes eigenem Land“ vertreten.

Die ganz große Nummer gleich zu Jahresbeginn steigt allerdings im Haupthaus selbst. „Samson et Dalila“, die selten aufgeführte Oper von Camille Saint-Saëns wird komplett in der Originalsprache Französisch gesungen. Die Zuschauer bekommen per Beamer deutsche Übertitel projiziert. Semperopernflair an der kleinen Bühne in der kleinen Nachbarstadt. Premiere ist am Sonnabend.

Und noch mehr großes Operngefühl wird es am 4. Februar geben. Dann steigt der Maskenball als märchenhafte Ballnacht. Volksschauspieler Herbert Graedtke und Manuel Schöbel wollen die Zuschauer und als Tänzer auch Beteiligte, durch den Abend führen. Um Mitternacht sollen die einfallsreichsten Kostüme und Masken prämiert werden. Für die rund 400 Plätze an dem Abend gibt es noch einige Restkarten, sagt Schöbel.

Allein im ersten halben Jahr wollen die Landesbühnen-Schauspieler, Sänger und Tänzer 16 Premieren auf die Bretter bringen. Puppentheater mit der „Kleinen Hexe Toscanella“ ist dabei, aber auch Tango Piazolla vom Ballettdirektor Carlos Matos. Mit „Lola Blau“ trauen sich die Theatermacher sogar in den Radebeuler Kulturbahnhof. Georg Kreislers Musical für eine Darstellerin soll dort am 8. April sein Publikum finden.

Für all das werden die Handwerker, Schneiderinnen und Maskenbildner wieder neue Ideen umsetzen. Die großzügigen Bedingungen in den neuen Theaterwerkstätten bieten die Möglichkeiten.

