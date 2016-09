Dreckiger Sieg Die VfL-Frauen haben zum dritten Mal gewonnen. Zufrieden ist der Trainer aber nicht.

Die Waldheimerin Franziska Kirchner setzt sich in dieser Szene am Kreis durch und erzielt eines ihrer fünf Tore. © Dietmar Thomas

Drittes Spiel, dritter Sieg. Man könnte meinen, nach dem 21:20-Erfolg der Verbandsligahandballerinnen des VfL Waldheim 54 gegen den TSV Dresden sei alles in bester Ordnung. Dennoch hat VfL-Trainer Manuel Kirpal am Spiel seiner Mannschaft einiges auszusetzen. „Es war ein dreckiger Sieg, wie man so schön sagt. Sicher sind die Punkte wichtig. Aber das knappe Ergebnis zeigt auch, dass die Erfolge kein Selbstläufer sind“, sagte Kirpal. Letztendlich habe seine Mannschaft so gespielt, wie sie im Laufe der Woche trainiert habe. Kirpal hatte sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften einen höheren Erfolg seines Teams ausgerechnet.

Doch die Gäste verbuchten den besseren Start und zogen zu Beginn mit 5:2 in Führung. Nach einer Auszeit kämpften sich die Waldheimerinnen wieder heran. In der Abwehr standen die VfL-Spielerinnen durchaus gut, doch im Angriff passierte dem Trainer zu wenig. „Wir haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt, sind oft nicht dorthin gegangen, wo es wehtut“, so Kirpal. Das Miteinander auf dem Spielfeld habe ihm etwas gefehlt. „Das muss besser werden, wenn wir in Görlitz keine Überraschung erleben wollen.“ (DA/fk)

VfL Waldheim 54 - TSV Dresden 21:20 (9:9)

VfL Waldheim 54: Alberts, Tersarkisianz, Kater (5/2), Kuhn (1), Böhme (7/3), Wadewitz (1), Zaspel (1), Geißler (1), Rühle, Kirchner (5)

Schiedsrichter: Schmertosch (DHfK Leipzig)/Weiß (TSV Leipzig-Wahren)

Zuschauer: 80.

