Dreckecke Vor einem Haus auf der Biesnitzer Straße in Görlitz sieht es ziemlich wüst aus. Dabei ist nicht der Müllhaufen der Skandal.

Muellhaufen vor einem Haus in der Biesnitzerstrasse in Görlitz © pawel sosnowski/80studio.net

Da rümpfen Vorbeigehende die Nasen: So ein Saustall aber auch, direkt vor einem Haus auf der Biesnitzer Straße. Dabei ist nicht der Dreckhaufen der Skandal, sondern wie es zu ihm kam.

Denn noch vorige Woche lag all der Schutt in einem großen Container. Anwohner vermuten, dass den schrittweise das Haus sanierenden neuen Eigentümern das Geld für die Bezahlung des Containers fehlt. Da wurde er eben einfach wieder weggeholt – und der Inhalt ausgekippt. Oder war es anders? Keine Ahnung. Offiziell will sich natürlich niemand äußern … (SZ)

