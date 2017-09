Dramen in Eis und Moor Am Sonnabend erhalten Melanie und Jan Haft den Meridianfilmpreis. Vor allem die heimische Natur haben sie gefilmt.

Jan und Melanie Haft bei Dreharbeiten in Norwegen. © privat

Im hohen Norden haben Melanie und Jan Haft das Polareis gefilmt, haben sie kämpfende Wölfe und Bären beobachtet, Polarfüchse, Luchse und Moschusochsen. Sie haben den Ausbruch des Eyjafjällajökull in Island miterlebt und sind mit der Kamera in das klarste Wasser der Welt abgetaucht. Die beiden Dokumentarfilmer haben schon viele Zuschauer in den Bann der Natur gezogen. Den Norwegen-Teil ihrer vielfach preisgekrönten Reihe „Wildes Skandinavien“ zeigen sie auch am Sonnabendnachmittag, wenn sie im Görlitzer Humboldthaus den Meridian-Naturfilmpreis für ihr Lebenswerk erhalten. „Lebenswerk? Das klingt, als stehe die Rente vor der Tür“, sagt Jan Haft und lacht. „Aber ich habe vor die Tür geschaut, nichts da.“ Nein, er freue sich riesig darüber, diesen Preis zu bekommen, sagt der Naturfilmer aus München. „Es ist ja einer der renommiertesten Preise dieser Art überhaupt. Außerdem waren wir noch nie in Görlitz.“

Im Lebenswerk von Melanie und Jan Haft ist Skandinavien nur ein kleiner Ausschnitt. Die beiden sind in Kuba gewesen, in den Smoky Mountains in den USA, in der Slowakei, in der Türkei, in Spanien und an vielen anderen Orten der Welt. Besonders aber haben sie sich mit den Wundern der einheimischen Natur beschäftigt, mit der Welt der Berge, des Waldes, der Felder und der Moore, mit den Tieren und Pflanzen der Städte und der Gärten. Damit haben sie ein Bewusstsein dafür geweckt und den Blick dafür geschärft, was uns neben unserem von Arbeit, Terminen und Technik geprägten Alltag ständig umgibt, so oft unbemerkt und sehr häufig bedroht.

„Die Sehnsucht nach der Ferne ist für viele Menschen seit Langem gestillt“, sagt Jan Haft. „Die meisten haben selber Fernreisen unternommen und manch Exotisches gesehen.“ Deshalb seien die Tiere des Urwalds, der Savanne und der Südsee im Naturfilm längst nicht mehr so interessant wie früher. Inzwischen hätten viele Menschen viel größere Sehnsucht nach einem friedlichen Zuhause, nach der Natur ihrer Heimat. Sie begeisterten sich für Filme, die zeigen, welche Naturphänomene sich direkt in ihrer Nähe abspielen. So kann man in Jan Hafts Film „Geheimnisvoller Garten“ zum Beispiel ein Mauswiesel auf Mäusejagd beobachten, was in der Realität nur äußerst selten gelingt. Oder man kann die Nestwärme beinah spüren, die eine Blaumeise beim Brüten in einem Briefkasten erzeugt. Der Tau in einem Spinnennetz, das Erblühen der Schneeglöckchen, das Recken der Tulpen zum Licht, das Färben des Herbstlaubs im Zeitraffer, all das wird in den Filmen zu Wundern.

„Wir arbeiten sehr gern in der heimischen Natur“, sagt Jan Haft. Wenn man im fernen Ausland filme, müsse man in der geplanten Drehzeit alles schaffen. Zu Hause brauche er nur vor die Tür zu gehen, könne spontan drehen, wenn das Herbstlicht gerade besonders sei, und daheimbleiben, wenn es regnet. Aber natürlich sei mit dem Drehen in der Heimat auch die Hoffnung verbunden, dass mehr Menschen bewusst werde, wie bedroht die Natur durch die Einwirkung des Menschen und der modernen Landwirtschaft sei.

Seinen ersten Film hat Jan Haft schon als 13-Jähriger gedreht. Als Kind habe er viel Zeit im Moor verbracht und dies immer als Ort des Rückzugs, als Insel der Ruhe in der Zeit erlebt. Einmal lernte er einen Naturfilmer kennen, der im Moor drehte. „Ich bin ein großer Schlangenfan und hatte damals Kreuzottern zu Hause“, erzählt Haft. Mit einer Super-8-Filmkamera habe er damals die Geburt junger Kreuzottern gefilmt, eine Sensation für den Filmemacher. Der habe ihn daraufhin immer wieder zu Dreharbeiten mitgenommen.

Später wollte Haft im Museum arbeiten, fing an, Biologie zu studieren, und arbeitete nebenbei als Filmassistent. Er begleitete Filmteams in die Südsee und an andere exotische Orte, lernte jemanden vom Bayrischen Rundfunk kennen und blieb beim Film. Inzwischen haben sich seine Frau und er mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt und sich immer wieder von der Natur überraschen lassen. Manchmal sind sie schon bei der Recherche auf Unerwartetes gestoßen, etwa auf blau leuchtende Pilzmückenlarven, die in einer Publikation aus den 1920ern beschrieben sind, danach aber nie wieder. Melanie und Jan Haft haben das blaue Leuchten aufgespürt und mit speziellen Kameras aufgenommen. Einmal entdeckten sie im Sand vor einem Dachsbau, den sie aufnehmen wollten, Bauten einer seltenen Seidenbienenart. Als wäre ein Zufall nicht genug, tauchte während der Dreharbeiten ein Wespenbussard auf, der es auf die Bienen abgesehen hatte und so aus der geplanten Dachsbeobachtung ein Stück Abenteuerfilm machte.

Wie Melanie und Jan Haft vorgehen, um intensive Tierszenen und seltene Einblicke zu filmen, können sie am Sonnabend selbst erzählen. Außerdem sind vier ihrer schönsten Filme zu sehen: „Magie der Moore“, weil das Moor nach wie vor zu Jan Hafts Lieblingsorten zählt. Der Film „Mythos Wald“, den die beiden in 70 verschiedenen Wäldern gedreht haben. „Das Kornfeld“, weil in einem Biofeld erstaunlich viele Arten leben. Und „Norwegen“ wegen der rauen, ungezähmten Natur des Nordens.

zur Startseite