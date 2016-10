Dramatische Entscheidung Für den Döbelner SV II ist in Oberschöna alles drin gewesen. Am Ende stand es remis.

Was für ein Spiel und was für eine Dramatik. Beim SV Oberschöna sah der Döbelner SV fast schon wie der sichere Sieger aus. Die Mannschaft führte bereits mit 7:4 und benötigte zum Remis nur noch einen und zu einem Sieg zwei Punkte.

Und diese hatten die Gäste in drei der vier nachfolgenden Einzel selbst in der Hand. Doch sowohl Frank Stein als auch Burkhard Richter und Uwe Schreiber verloren nacheinander jeweils ihren zweiten Auftritt mit 7:11 im fünften Satz. Den drei 2:3-Resultaten vorausgegangen war auch noch eine Vier-Satz-Niederlage von Michael Heinich, sodass die Gastgeber nach dem 4:7-Rückstand mit 8:7 in Führung gingen.

Dass die Döbelner am Ende aber wieder mit einem blauen Auge davon gekommen sind, hatten sie bereits zum zweiten Mal der Paarung Michael Heinich/Burkhard Richter zu verdanken. Die Ex-Bezirksmeister der Senioren retten bereits mit einem Erfolg im Abschlussdoppel den knappen Sieg beim TTC Waldheim. Diesmal stand nach ihrem 3:1 zumindest noch das 8:8 auf der Anzeigetafel.

Allerdings wäre eine Niederlage dem Spielverlauf auch nicht gerecht geworden. Denn neben den drei knappen 3:2-Ergebnissen am Ende der Partie hatten die Gastgeber auch noch zwei weitere Fünf-Satz-Spiele für sich entscheiden können. Somit waren fünf der am Ende acht Punkte der Erzgebirgler alles andere als deutlich.

Nach diesem Remis rangieren die Döbelner vorerst im Mittelfeld der Tabelle. Allerdings sind die Spitzenplätze nicht weit entfernt. (DA/jsc)

