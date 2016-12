Dramatische Diagnose Die dreijährige Amalia aus Liegau-Augustusbad hat Blutkrebs. Ihre Familie hofft nun auf einen Stammzellenspender.

Amalia Mischke ist im Sommer drei Jahre alt geworden. Am vergangenen Freitag erhielt ihre Familie die dramatische Diagnose, dass das Mädchen an Blutkrebs leidet – seither wird sie in Dresden im Krankenhaus behandelt. Bei einer Typisierungsaktion könnte ein Stammzellenspender gefunden werden. © privat

Ein Schock, wie aus heiterem Himmel: Dieses Weihnachtsfest wird für Carmen Böttger aus Liegau-Augustusbad dramatisch anders werden, als geplant. Es wird ein trauriges Weihnachten werden.

„Am Freitag haben wir die Diagnose bekommen, dass unsere dreijährige Enkelin an Blutkrebs erkrankt ist“, sagt Carmen Böttger unter Tränen. Aber unterkriegen lassen, nein, das wollen sie nicht, schiebt sie gleich hinterher. Und klingt kämpferisch. Denn Carmen Böttger kennt sich aus mit diesem Thema. Als Krankenschwester hat sie damit regelmäßig zu tun – aber auch, weil sie in den vergangenen Jahren regelmäßig aufwendige Typisierungsaktionen mitorganisiert hat. Jüngst für den kleinen Jonas aus Bautzen zum Beispiel, als sie gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Knochenmarkspende (DKMS) im Gymnasium nach potenziellen Knochenmarkspendern gesucht hatte. Die passenden Stammzellen eines gesunden Menschen können dabei die kranken Zellen im Körper des Krebspatienten ersetzen und ihn so heilen helfen. Man müsse sich also nicht kampflos dem Schicksal ergeben, ist Carmen Böttger überzeugt.

Operation ist für den Spender nicht notwendig

Getestet wird dabei mit einem Wattestäbchen, das im Mund mit der Schleimhaut benetzt wird – und die Stammzellenspende selbst funktioniert dann quasi wie eine Blutspende. Eine Operation ist dafür also nicht nötig.

Immer wieder hatte Carmen Böttger in den vergangenen Jahren geholfen, Betroffenen Mut zu machen. Immer wieder hat sie geholfen, Leben zu retten. Denn die durch die DKMS bei den Typisierungsaktionen zusammengetragenen Daten werden in eine weltweite Datenbank eingegeben, sodass damit auch weltweit Patienten geholfen werden kann. Wobei die Chance, den passenden Spender zu finden zwischen 1:20 000 und einer Million liegt, wie es heißt. Eine dramatisch kleine Chance. „Aber es ist eine Chance“, sagt Carmen Böttger voller Überzeugung. Und sie hofft nun, dass auch ihre Enkelin Amalia diese Chance bekommt. „Ich suche jetzt Unterstützer, um für sie eine solche Typisierungsaktion in Radeberg zu organisieren“, hofft die Liegauerin auf Hilfe.

Räumen ständen zur Verfügung

Unterstützung könnte sie dabei von Michael Weber bekommen. Er verwaltet das städtische Bürgerhaus am Bruno-Thum-Weg und die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße. Räume für eine solche Aktion könnten also zur Verfügung stehen, sagt er. Sobald ein Datum feststehe, könne Carmen Böttger einfach Kontakt zu ihm aufnehmen, bietet Michael Weber an, der bekanntlich auch im Stadtbadverein aktiv ist. Ein Verein, der sich ja ebenfalls regelmäßig sozial engagiert.

Zudem hat Carmen Böttger jetzt mithilfe der DKMS ein Spendenkonto eingerichtet. Denn die Auswertung von bei Typisierungen erhobener Proben kostet pro Typisierung 50 Euro. „Jede Spende hilft da, egal wie groß der Betrag ist“, hofft die Liegauerin auf Unterstützung für ihre dreijährige Enkelin. Auch mit Radiosendern hat sie bereits gesprochen, sodass auch dort für Aufmerksamkeit gesorgt werden könnte. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir Amalia helfen können“, sagt Carmen Böttger. Im Moment ist die Dreijährige in Dresden im Krankenhaus, wurde operiert und jetzt soll mit der notwendigen Chemotherapie begonnen werden.

Ein passender Stammzellenspender wäre für die Familie das größte Weihnachtsgeschenk, sagt Carmen Böttger dann. Sie hofft auf diese Chance.

Wer Carmen Böttger unterstützen möchte, kann sich per Telefon an sie wenden: Telefon: 03528 4554930.

Das eingerichtete Spendenkonto beim Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden e.V.: Commerzbank Dresden, Bankleitzahl 850 8000 00, Kontonummer 5170 060 00, IBAN DE82 8508 0000 0517 006000, Kennwort „Amalia“.

