„Dramatisch zum Positiven verändert“ Dynamo Dresden steht beim Saisonauftakt gegen den MSV Duisburg fast der komplette Kader zur Verfügung. Nur ein Spieler ist weiterhin verletzt - und der Mannschaftsrat neu formiert.

Dynamos Trainer Uwe Neuhaus kann zum Saisonstart aus den Vollen schöpfen. Nur ein Spieler ist weiterhin verletzt. © Robert Michael

Das Kribbeln ist da, versichert Marco Hartmann, die Anspannung auch. So ein Saisonstart ist selbst für einen gestandenen Profi noch etwas Besonderes. „Vor dem ersten Spiel ist die Nervosität einfach größer als vor dem zehnten“, sagt Hartmann, der alte und neue Kapitän bei Dynamo. „Da fehlt noch die absolute Sicherheit.“

Dabei gibt es erfreuliche Kunde vor dem Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen den MSV Duisburg. Die personelle Situation habe sich „dramatisch zum Positiven“ verändert, erklärte Trainer Uwe Neuhaus. Fehlten bei der Generalprobe vor einer Woche gegen den VfL Wolfsburg noch sieben Spieler, ist es nun mit Niklas Hauptmann nur noch einer.

Auch Hartmann gehört zum Kreis der Rückkehrer, seit Donnerstag trainiert er wieder mit der Mannschaft. Dass er in der Startelf gegen Duisburg steht, wollte Neuhaus so zwar nicht bestätigen, gilt aber als sicher. Genauso ließ der Trainer offen, ob er alle Rückkehrer aufstellt. „Ich muss abwägen, bei wem die Kondition für 90 Minuten reicht und bei wem die Gefahr besteht, dass die alte Verletzung wieder aufbricht“, erklärte er. „Aber ich habe da schon eine Idee im Kopf.“ Mit Sören Gonther, Rico Benatelli und Patrick Möschl dürfte es ein Trio von den Neuzugängen in die Startelf schaffen.

Bei der Besetzung des neuen Mannschaftsrates ist deren Anteil geringer. Neben Kapitän Hartmann gehören diesem Gremium Andreas Lambertz als Stellvertreter, Sören Gonther, Florian Ballas und überraschend auch Ersatztorwart Patrick Wiegers an, der schon seit 2014 bei den Schwarz-Gelben ist und damit zu den dienstältesten Spielern gehört.

Keine Neuigkeiten konnte Neuhaus bei der Suche nach weiteren Verstärkungen verkünden. „Allein an der Dauer der Suche erkannt man, wie schwierig das ist“, erklärte er und legte sich bei der Anzahl fest: „Zwei könnten wir schon noch vertragen.“ Neben dem Nachfolger von Stürmer Stefan Kutschke ist auch noch im Mittelfeld eine Stelle frei. Erst wenn der Kader komplett ist, möchte Neuhaus sein Saisonziel verraten.

Voraussichtliche Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Gonther, J. Müller, Heise Hartmann - Möschl, Benatelli, Lambertz, Berko - Testroet

