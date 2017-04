Fußball-Landesliga Drama um Torjäger Wolf Der Angreifer zieht sich beim Unentschieden gegen Grimma schon zum zweiten Mal in dieser Saison einen Mittelfußbruch zu.

Nur wenige Minuten konnte Jerome Wolf (am Ball) sein können unter Beweis stellen. Zum zweiten Mal in dieser Saison zog er sich einen Mittelfußbruch zu. Seine Kollegen kassierten gegen den FC Grimma in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. © Ronny Belitz

Der FC Grimma musste im Titelrennen einen Rückschlag hinnehmen. In der Riesaer Stahl-Arena kamen die Muldestädter vor 311 Zuschauern nicht über ein Remis hinaus – und waren damit gut bedient. Erst in der Nachspielzeit glich Kevin Wiegner zum 1:1 aus. Auch die frühe Riesaer Führung (7.) ging auf das Konto eines Gäste-Akteurs: Marko Dietrich bugsierte das Leder per Kopf ins eigene Netz. Hinter ihm hatte Jerome Wolf gelauert.

Wenige Minuten später musste Wolf ausgewechselt werden. „Ein Mittelfußbruch, rechts“, so die erste Diagnose des Angreifers. Erst Ende November hatte sich der 30-Jährige im Heimspiel gegen Kickers Markkleeberg (3:2) einen Mittelfußbruch zugezogen, nachdem er die BSG noch mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Ein Unentschieden gegen den Aufstiegsaspiranten aus Grimma hätte im Vorfeld wohl jeder Riesaer unterschrieben. Zu unkonstant verläuft die eigene Saison, zu konstant ist Grimma im Spitzenfeld der Sachsenliga unterwegs. Dabei sahen die Zuschauer zwei unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Abschnitt waren die Riesaer die bessere Mannschaft und hätte sogar höher führen können. In der zweiten Halbzeit drückte der FC Grimma unaufhörlich. Die Defensivarbeit der Gastgeber funktionierte aber bis in die Nachspielzeit – doch dann kostete eine Unaufmerksamkeit den Sieg.

Die frühe Führung tat dem Riesaer Spiel sehr gut. Es gab Sicherheit und Selbstvertrauen. Es folgten weitere Chancen für Stahl. Nach einer Ecke köpfte Andre Köhler haarscharf am Grimmaer Tor vorbei (17.). Marcel Fricke versuchte es mit einem straffen Distanzschuss (32.), zehn Minuten später jagte er den Ball von der Strafraumgrenze knapp über die Querlatte. Von Grimma war im ersten Abschnitt insgesamt wenig zu sehen. Nur einmal musste Stahl-Torhüter Marcus Hesse ernsthaft eingreifen und einen Schuss von Christopher Jackisch abwehren (35.).

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Grimmaer das Tempo und bauten mächtig Druck auf. Die BSG Stahl kam nur noch selten über die Mittellinie. Die Riesaer standen tief und wehrten die Angriffe konsequent ab, ohne sich aber befreien zu können. So verzeichneten die Gäste viel mehr Ballbesitz, jedoch zu Chancen kamen sie nur selten. Immer wieder flog der Ball bei Grimmaer Torabschlüssen weit über das Riesaer Tor oder BSG-Keeper Hesse war zur Stelle. Auch die Freistöße aus dem Halbfeld brachten dem FC Grimma nichts ein.

Erst einige unaufmerksame Sekunden der Riesaer in der Nachspielzeit sorgten für den späten Ausgleich. Der Torabschlag war etwas zu kurz geraten und landete bei einem Grimmaer Spieler in der eigenen Hälfte. Dieser passte den Ball umgehend steil in den Riesaer Strafraum und überspielte damit die gesamte Abwehr. Torwart Hesse lief den Ball bis an die Strafraumgrenze entgegen und wollte retten, jedoch war Kevin Wiegner einen Schritt schneller und spitzelte den Ball am Stahl-Torwart vorbei.

Kurz darauf war die Partie beendet. Während des Jubels und mit Abpfiff provozierte Grimmas Stefan Maruhn noch mit Gesten das Riesaer Publikum. Ein unnötige Aktion des Gäste-Akteurs. Unter dem Strich war der Ausgleichstreffer nach den Spielanteilen natürlich verdient. Aber ärgerlich bleibt das Remis für Stahl dennoch. Im Vergleich zur Diagnose, die Jerome Wolf hinnehmen musste, war das aber eher eine Randnotiz: „Es ist ohne gegnerische Einwirkung passiert. Nun muss der Arzt entscheiden, ob operativ etwas gemacht werden muss oder der Fuß eingegipst wird.“

