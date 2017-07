Drama um Schnee-Eulen Vier der sechs neuen Küken im Tierpark Meißen sind ertrunken, für zwei gibt es noch Hoffnung.

Die beiden überlebenden Schnee-Eulenküken werden von Tierparkchef Heiko Drechsler gefüttert, und er hofft, dass sie überleben werden. © Claudia Hübschmann

Es war am vergangenen Mittwoch als Starkregen niederging. In Meißen mögen es so um die zwanzig Liter pro Quadratmeter gewesen sein. Das ist, als wenn man zwei volle Wassereimer auf einer Fläche von einem mal einem Meter ausgießt. Der Regen ging auch über dem Tierpark Meißen nieder, auch dort, wo das Schnee-Eulenweibchen Ute auf der Erde saß, denn diese weißen Vögel sind Bodenbrüter. „Sie wollte ihre Jungen schützen und hat sie so unter Wasser gedrückt“, erzählt Tierparkchef Heiko Drechsler. „Nur die drei kräftigsten Jungen schafften es, an der Seite hervorzuschauen.“

Sollten diese nicht auch noch ertrinken, musste schnell gehandelt werden. Doch Schnee-Eulenmännchen Udo attackierte die Eindringlinge, wollte das Nest und sein Weibchen beschützen. Um Ute abzulenken, sollten Hühnereier geholt werden, weil Schnee-Eulen einen extrem starken Bruttrieb haben, und sich das Weibchen so vielleicht den Eiern zuwenden würde, erklärt Heiko Drechsler. „Aber die Eule wollte nicht aufstehen.“ Da habe er einen Spaten genommen, einen Abfluss am Nest aufgestochen, dass das Wasser ablaufen konnte, Ute vom Nest verjagt und eine blaue Plastekiste darübergestellt. „Da war die Brutsituation verändert und sie fing an, sich zu putzen, denn sie war ja über und über mit Schlamm bespritzt.“

Drei Küken lebten noch. Heiko Drechsler beschloss, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber auf der Fahrt starb ein weiteres. Jetzt waren noch die zwei Küken da, die unser Foto zeigt. Doch der Tierparkchef sagt: „Sie können immer noch sterben, erst wenn sie Federn haben, also nach etwa vier Wochen, wissen wir, dass sie es geschafft haben.“

Damit sie es schaffen, muss Heiko Drechsler sie aller vier Stunden füttern. Doch das ist leichter gesagt, als getan. „Eigentlich kocht ja meine Frau bei uns zu Hause, aber jetzt habe ich einen eigenen Küchentisch.“ Dort rupft er die Hühnerküken, die er tief gekühlt über eine Firma für Zoo-Bedarf für den Tierpark bezieht. „Wir verfüttern zwischen 120 und 150 dieser Hühnerküken pro ’Tag in Meißen, selbst der Storch frisst sie ja.“

Wenn alle Federn ab sind, schneidet er das Fleisch in kleine Stücken und füttert die beiden übrig gebliebenen Eulenküken damit. Allerdings gab es bei dem kleineren von beiden ein Problem. „Das Eulenweibchen gibt den Jungen beim Füttern ein bestimmtes Enzym mit, damit sie die Nahrung verdauen können. Das hatte das kleinere der beiden Küken noch nicht oder zu wenig erhalten.“ Deshalb habe er die Fleischstückchen für das kleinere im Kot des größeren gewälzt und dann verfüttert – „damit es das Enzym der Mutter erhält“.

Die Eulenküken lassen sich nur etwa einen Tag nach der Entnahme aus dem Nest den Eltern wieder unterschieben. „Aber es hat auch am Donnerstag weiter geregnet.“ Damit ist klar, dass die Eulenküken nie wieder zu ihren Eltern zurück können, sie würden von diesen attackiert werden. Und damit ist klar, dass sie – sollten sie überleben – später eine eigene Voliere brauchen. Am Sonntag hat das größere der beiden Küken erstmals die Augen aufgemacht.

„Allerdings hat es keine Eule gesehen, sondern nur mich.“ Heiko Drechsler hat die beiden Schneee-Eulenküken in Schafwolle eingepackt, weil sie ja nun niemanden mehr haben, der sie wärmt. Er transportiert sie in einem Karton in einem Stück Tuch. Manchmal bewegt es sich, und dann piepst es.

zur Startseite